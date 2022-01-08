Месси пропустит матч с «Лионом»

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вчера, 14:54

Нападающий « ПСЖ » пропустит завтрашний поединок 20-го тура французской Лиги 1 с «Лионом».

Как сообщает официальный сайт парижской команды, аргентинец в ближайшие дни будет продолжать индивидуальную программу восстановления после перенесенного COVID-19.