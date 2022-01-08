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Месси пропустит матч с «Лионом»

вчера, 14:54
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен22:45 Не начался

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пропустит завтрашний поединок 20-го тура французской Лиги 1 с «Лионом».

Как сообщает официальный сайт парижской команды, аргентинец в ближайшие дни будет продолжать индивидуальную программу восстановления после перенесенного COVID-19.

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Все комментарии
1bear
1bear
вчера в 17:23
у ПСЖ появились реальные шансы
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:10
может просто сделал паузу
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
вчера в 16:09
Здоровья Месси!
Команда пока и без него справляется.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 16:08
Вместе с Рамосом педали крутят в тренажёрной.
ПСЖ - это место для отдыха и зарабатывания больших зарплат.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 15:46
О Боже! Что делать?...)
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:40
Он любит деньги)...особенно когда получает их ничего не делая...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:23
Карлику надо сил набраться, чтобы очереной ЗМ дотащить до дома.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:21
    амурец
    амурец
    вчера в 15:15
    Для ПСЖ не проблема
    протон
    протон
    вчера в 15:11
    А он вообще постоянно пропускает тренировки и игры. Зачем переходил в ПСЖ непонятно. Зато золотые мячи получает.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 15:07
    Не хочет играть ....
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 15:00
    Да пес с ним.
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