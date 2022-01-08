Месси пропустит матч с «Лионом»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пропустит завтрашний поединок 20-го тура французской Лиги 1 с «Лионом».
Как сообщает официальный сайт парижской команды, аргентинец в ближайшие дни будет продолжать индивидуальную программу восстановления после перенесенного COVID-19.
Команда пока и без него справляется.
Команда пока и без него справляется.
ПСЖ - это место для отдыха и зарабатывания больших зарплат.
ПСЖ - это место для отдыха и зарабатывания больших зарплат.
https://www.youtube.com/watch?v=lAnp9gckYmQ