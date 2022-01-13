«Рубин» договорился о контракте с Лисаковичем. «Локо» получит 1 млн евро

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вчера, 23:59

Нападающий московского «Локомотива» в текущее трансферное окно, скорее всего, перейдет в казанский «Рубин».

23-летний белорусский форвард уже согласовал контракт с новым клубом. Также договорились и стороны — «Локомотив» получит за своего игрока около 1 млн евро. Сделка должна быть оформлена в ближайшие дни.

Лисакович стал футболистом «Локомотива» летом 2020 года, перейдя из солигорского «Шахтёра» за 1,5 млн евро. В текущем сезоне футболист в 21 игре во всех турнирах забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Контракт Лисаковича действует до 2024 года.