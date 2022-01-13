ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Рубин» договорился о контракте с Лисаковичем. «Локо» получит 1 млн евро

вчера, 23:59

Нападающий московского «Локомотива» Виталий Лисакович в текущее трансферное окно, скорее всего, перейдет в казанский «Рубин».

23-летний белорусский форвард уже согласовал контракт с новым клубом. Также договорились и стороны — «Локомотив» получит за своего игрока около 1 млн евро. Сделка должна быть оформлена в ближайшие дни.

Лисакович стал футболистом «Локомотива» летом 2020 года, перейдя из солигорского «Шахтёра» за 1,5 млн евро. В текущем сезоне футболист в 21 игре во всех турнирах забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Контракт Лисаковича действует до 2024 года.

Все новости
Слухи«Урал» расстанется с Рыковым и отдаст в аренду Панюкова
Вчера, 23:07 Комментарии3
Слухи«Локомотив» хочет получить с продажи Сильянова 2 млн евро
Вчера, 22:59 Комментарии7
Слухи«Ахмат» ведет переговоры по игрокам «Руха» и молодежки «Шахтера»
Вчера, 21:54 Комментарии5
Агент Кучаева — об аренде игрока в «Рубин»: «Такая вероятность сейчас есть»
Вчера, 19:20 Комментарии12
Терюшков: «„Химки“ рассматривали вариант с подписанием Кокорина»
Вчера, 16:21 Комментарии10
В «Спартаке» отреагировали на слухи о скором переходе Жиго в «Трабзонспор»
Вчера, 14:50 Комментарии13
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:35
Хрень какая-то творится
Землянин
Землянин
сегодня в 01:18
Развал Локомотива идёт полным ходом
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:43
Такими темпами из старого "Локомотива" останется только Антоха Миранчук.
Рагнарёк
Рагнарёк
сегодня в 00:16, ред.
Из напов Камано один остался. Да уж.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:05
Удачи тебе в Рубине !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100