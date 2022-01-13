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Агент Кучаева — об аренде игрока в «Рубин»: «Такая вероятность сейчас есть»

вчера, 19:20

Агент хавбека ЦСКА Константина Кучаева Александр Клюев прокомментировал слухи о вероятном переходе игрока в «Рубин»:

Пока ничего не могу сказать насчет возможного перехода Кости в «Рубин». Такая вероятность сейчас есть. Не знаю, когда будут новости. Это уже вопрос к руководителям «Рубина» и ЦСКА.

В текущем сезоне РПЛ 23-летний полузащитник сыграл 13 матчей за ЦСКА.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:21
Может в аренду, а там наберёт кондиции? Костя сам во многом виноват, никак не выйдет на свой уровень.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:16
Много шума из-за никого
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:46
Агент будет не в накладе.
Союзник противников
Союзник противников ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:45
Банкиры...Нет товара-нет оборота! А Марадишвили,со товарищи,не из той же оперы???
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:26
Костя самим нужен, он обязательно наберет форму и заиграет.
протон
протон
вчера в 20:22
Я до сих пор не понимаю, почему кони хотят сплавить Кучаева.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:18
Скоро узнаем наверное
stanichnik
stanichnik ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 20:11
Доброго Здоровья, Союзник!
Информации было бы гораздо больше, если бы речь шла о полноценном контракте, а так всего лишь аренда, в согласовании таких контрактов агентам не обламывается, поэтому они и молчат.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 19:55
Уважаемый, скажу тебе банальную вещь. Язык дан дипломатам и агентам для того, чтобы скрывать свои мысли. Зачем раньше времени гусей дразнить? Согласен?
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:47
Ни чего не слышал ни чего не скажу.
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 19:28
Просто уже пол часа осталось до начала матча.
Хорошо, спасибо. 👍✌
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:25
Обычно агенты "впереди планеты всей",а этот-на нулях! Врёшь,подлец!
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