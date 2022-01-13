Агент Кучаева — об аренде игрока в «Рубин»: «Такая вероятность сейчас есть»

Агент хавбека ЦСКА Александр Клюев прокомментировал слухи о вероятном переходе игрока в «Рубин»:

Пока ничего не могу сказать насчет возможного перехода Кости в «Рубин». Такая вероятность сейчас есть. Не знаю, когда будут новости. Это уже вопрос к руководителям «Рубина» и ЦСКА .