Агент Кучаева — об аренде игрока в «Рубин»: «Такая вероятность сейчас есть»

Агент хавбека ЦСКА Константина Кучаева Александр Клюев прокомментировал слухи о вероятном переходе игрока в «Рубин»:
Пока ничего не могу сказать насчет возможного перехода Кости в «Рубин». Такая вероятность сейчас есть. Не знаю, когда будут новости. Это уже вопрос к руководителям «Рубина» и ЦСКА.
В текущем сезоне РПЛ 23-летний полузащитник сыграл 13 матчей за ЦСКА.
Информации было бы гораздо больше, если бы речь шла о полноценном контракте, а так всего лишь аренда, в согласовании таких контрактов агентам не обламывается, поэтому они и молчат.
Информации было бы гораздо больше, если бы речь шла о полноценном контракте, а так всего лишь аренда, в согласовании таких контрактов агентам не обламывается, поэтому они и молчат.
Хорошо, спасибо. 👍✌
Хорошо, спасибо. 👍✌