«Челси» не делал предложений «Барселоне» по трансферу де Йонга

«Челси» не делал предложений «Барселоне» по трансферу полузащитника Френки де Йонга, утверждает журналист и инсайдер Фабрицио Романо:
Источники ничего не подтвердили по поводу слухов о предложении «Челси» в 33 миллиона фунтов за Френки де Йонга. «Барселона» не получала никаких официальных или устных предложений на данный момент.
«Челси» в настоящее время сосредоточен на ситуации с поиском защитника в январское окно.
Ранее появлялась информация, что «Барселона» готова отпустить де Йонга за 90 млн евро.
Академия пока выручает.
По мне надо защитники .
Сейчас можно было бы взять Романьоли из Милана и летом Рюдигера
Академия пока выручает.
По мне надо защитники .
Сейчас можно было бы взять Романьоли из Милана и летом Рюдигера