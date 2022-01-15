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«Челси» не делал предложений «Барселоне» по трансферу де Йонга

сегодня, 15:36

«Челси» не делал предложений «Барселоне» по трансферу полузащитника Френки де Йонга, утверждает журналист и инсайдер Фабрицио Романо:

Источники ничего не подтвердили по поводу слухов о предложении «Челси» в 33 миллиона фунтов за Френки де Йонга. «Барселона» не получала никаких официальных или устных предложений на данный момент.

«Челси» в настоящее время сосредоточен на ситуации с поиском защитника в январское окно.

Ранее появлялась информация, что «Барселона» готова отпустить де Йонга за 90 млн евро.

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Все комментарии
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 16:34
Кто вам сейчас Романьолли то отдаст?
Bensurr
Bensurr
сегодня в 16:17
А должны были 100 лямов отвалить
3ton
3ton
сегодня в 16:15
Бармалей и Куман набрали балласта в команда , а теперь не знают куда его спихнуть )))
Академия пока выручает.
По мне надо защитники .
Сейчас можно было бы взять Романьоли из Милана и летом Рюдигера
Mangur
Mangur
сегодня в 16:15
Слухи, сплетни, домыслы
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:51
А кому какое дело.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 15:40
Он не нужен.
Ванечка
Ванечка
сегодня в 15:39
Ну и нечего было об этом и писать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:37
Всё сделают по-тихому...
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