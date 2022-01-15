«Челси» не делал предложений «Барселоне» по трансферу де Йонга

«Челси» не делал предложений «Барселоне» по трансферу полузащитника , утверждает журналист и инсайдер Фабрицио Романо:

Источники ничего не подтвердили по поводу слухов о предложении «Челси» в 33 миллиона фунтов за Френки де Йонга. «Барселона» не получала никаких официальных или устных предложений на данный момент.

«Челси» в настоящее время сосредоточен на ситуации с поиском защитника в январское окно.