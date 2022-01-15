«Арсенал» заинтересован в подписании 33-летнего Диего Косты

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сегодня, 14:12

Форвард «Атлетико Минейро» может вернуться в чемпионат Англии.

Goal утверждает, что 33-летним бразильцем интересуется «Арсенал». По информации источника, лондонский клуб неформально узнал о планах Косты. Также интерес к Диего проявляет «Коринтианс».

На данный момент Коста близок к разрыву контракта с «Атлетико Минейро», за который он выступает с августа прошлого года.