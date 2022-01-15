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«Арсенал» заинтересован в подписании 33-летнего Диего Косты

сегодня, 14:12

Форвард «Атлетико Минейро» Диего Коста может вернуться в чемпионат Англии.

Goal утверждает, что 33-летним бразильцем интересуется «Арсенал». По информации источника, лондонский клуб неформально узнал о планах Косты. Также интерес к Диего проявляет «Коринтианс».

На данный момент Коста близок к разрыву контракта с «Атлетико Минейро», за который он выступает с августа прошлого года.

В АПЛ он выступал за «Челси» с 2014 по 2017 год.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 18:55
Их наверное ситуация с Виллианом ничему не научила.
протон
протон
сегодня в 18:54
33 года ему было 33 года назад)
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 16:58
Упаси боже, он же конченый!
mr.bra
mr.bra
сегодня в 16:20
зачем им дедовщина
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:39
Ну если только до конца сезона, то вполне сойдет
1 984
1 984
сегодня в 15:21
Надо договариваться.
Cat01
Cat01
сегодня в 14:25
В таком возрасте!!!!
Boricku
Boricku
сегодня в 14:16
Лучше бы Сашу Кокорева в аренду взяли
makkie
makkie
сегодня в 14:15
С ума сошли, зачем он им?
Диего Коста уже закончил с футболом.
hаrut
hаrut
сегодня в 14:13
Зачем он им нужен
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