Великих: «Уход Миранчука в „Дженоа“ сорвался бы, если бы Шевченко уволили»

Скаут Серии А Алекс Великих поделился мыслями о возможном переходе полузащитника «Аталанты» в «Дженоа».

Любой переход Миранчука в Серии А с гарантированным ему местом в стартовом составе даст ему, и даже сборной России, больше, чем то, что Алексей имеет сейчас. Даже выходя на замены и делая ключевые передачи, но располагая небольшим временем, которое ему дают в «Аталанте». Многие заметили, что Миранчука стали чаще выпускать на поле, он стал более продуктивно играть. Но это так называемая предпродажная подготовка. Очень тяжело продать того, кто не играет. Я не исключаю, что Миранчук примет участие в еще одном матче «Аталанты», а впоследствии его переход состоится. Переход в «Дженоа» мог бы сорваться только по одной причине, если бы Шевченко отправили в отставку, но насколько я понимаю, принято решение его оставить.

Если Шевченко все же уволят из «Дженоа», не возникнут ли проблемы у Миранчука? Легко отправить тренера в отставку, но тяжело ее оправдать, не покупая футболистов, которых у тебя просят. Думаю, что Шевченко останется в «Дженоа» как минимум до конца трансферного окна. Но Миранчук будет игроком основного состава «Дженоа» даже при отсутствии Шевченко. Там все-таки собраны исполнители не уровня «Аталанты».

Если у Миранчука не получится и в «Дженоа», стоит ли летом ждать его возвращения в Россию? Я убежден на 99 процентов, что у Миранчука получится в «Дженоа». Возможно, что там не будет таких жестких тактических требований, как у Гасперини для игроков атаки «Аталанты». Миранчук наиболее хорош в атакующих действиях. Его проблемы были в исполнении тактических установок на игру в обороне. Думаю, что в «Дженоа» у него не будет таких заданий, а созидать он умеет. Если допустить катастрофический вариант, что он не заиграет в «Дженоа», то дальше может быть не только Россия, но и чемпионат Испании, где меньше сопротивления и тактики. Миранчук может продолжить карьеру в условной «Севилье», если он захочет оставаться в Европе. А если говорить о переходе в Россию, то паспорт имеет большое значение для российского футбола.