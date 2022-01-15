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Великих: «Уход Миранчука в „Дженоа“ сорвался бы, если бы Шевченко уволили»

сегодня, 14:30

Скаут Серии А Алекс Великих поделился мыслями о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Дженоа».

Любой переход Миранчука в Серии А с гарантированным ему местом в стартовом составе даст ему, и даже сборной России, больше, чем то, что Алексей имеет сейчас. Даже выходя на замены и делая ключевые передачи, но располагая небольшим временем, которое ему дают в «Аталанте». Многие заметили, что Миранчука стали чаще выпускать на поле, он стал более продуктивно играть. Но это так называемая предпродажная подготовка. Очень тяжело продать того, кто не играет. Я не исключаю, что Миранчук примет участие в еще одном матче «Аталанты», а впоследствии его переход состоится. Переход в «Дженоа» мог бы сорваться только по одной причине, если бы Шевченко отправили в отставку, но насколько я понимаю, принято решение его оставить.

Если Шевченко все же уволят из «Дженоа», не возникнут ли проблемы у Миранчука? Легко отправить тренера в отставку, но тяжело ее оправдать, не покупая футболистов, которых у тебя просят. Думаю, что Шевченко останется в «Дженоа» как минимум до конца трансферного окна. Но Миранчук будет игроком основного состава «Дженоа» даже при отсутствии Шевченко. Там все-таки собраны исполнители не уровня «Аталанты».

Если у Миранчука не получится и в «Дженоа», стоит ли летом ждать его возвращения в Россию? Я убежден на 99 процентов, что у Миранчука получится в «Дженоа». Возможно, что там не будет таких жестких тактических требований, как у Гасперини для игроков атаки «Аталанты». Миранчук наиболее хорош в атакующих действиях. Его проблемы были в исполнении тактических установок на игру в обороне. Думаю, что в «Дженоа» у него не будет таких заданий, а созидать он умеет. Если допустить катастрофический вариант, что он не заиграет в «Дженоа», то дальше может быть не только Россия, но и чемпионат Испании, где меньше сопротивления и тактики. Миранчук может продолжить карьеру в условной «Севилье», если он захочет оставаться в Европе. А если говорить о переходе в Россию, то паспорт имеет большое значение для российского футбола.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 18:53
Шева мечтает возглавить Милан, но после неудач с Дженоа - его вряд ли туда позовут. Но футболист он был супер.
112910415
112910415
сегодня в 17:35
и всё предельно запуталось : уволили тренера ...
kust07
kust07
сегодня в 16:42
Миранчуку удачи и успехов в Дженоа.
Boricku
Boricku
сегодня в 16:39, ред.
Надо на контракте сидеть, смысл в эгровой практике, золотой мяч всё равно не дадуть
kust07
kust07 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 16:37
Ради игровой практики. Будет лучше если он будет играть все 90 минут
УЕСКА
УЕСКА ответ Верг (раскрыть)
сегодня в 16:32, ред.
Ну я бы не спешил их хоронить. Все же по составу они посильнее своих конкурентов плюс еще усилятся в трансферное окно и новый тренер придет с новыми идеями. Возможно у него получится лучше чем у его предшественников.
Верг
Верг ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 16:24
Дженоа вылетит, однозначно, но можно посидеть на банке даже там
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:15
Значит-сорвался!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:10
В Дженоа у Миранчука не будет заданий, потому там и тренера то нет
УЕСКА
УЕСКА ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 15:05, ред.
Ради игровой практики. Он же туда не насовсем переходит а в аренду. Если Дженоа вылетит то вернется назад в Аталанту а так может стать героем в Генуе если удастся помочь спасти клуб от вылета.
Брулин
Брулин
сегодня в 15:05
Очень жаль, что дебют в серии А вышел таким бездарным. Зря он взялся за обреченный клуб
Накир
Накир
сегодня в 14:49
Посмотрим на развитие ситуации
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:36
Не совсем понимаю, зачем ему команда, которая может вылететь в дивизион ниже...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:34
Будем посмотреть как говорится
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:31
Шевченко не чего не вышло,теперь позовёт Миранчука в другую команду
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