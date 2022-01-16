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Беким Балай покинул «Нижний Новгород»

вчера, 21:17

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» объявила о расторжении контракта с нападающим Бекимом Балаем.

31-летний форвард попрощался с командой:

Я был рад вернуться в Россию, снова попробовать свои силы в российском чемпионате. У нас хорошая команда, и мы бились в каждом матче. Конечно, и я хотел, чтобы все сложилось иначе. Выкладывался в каждой игре. Но это футбол… Возможно, пришло время что-то менять. Я хочу пожелать удачи ребятам и сохранить ФК «НН» место в Премьер-Лиге. И пусть болельщики всегда поддерживают команду!

По данным СМИ, Балай может продолжить карьеру в ФНЛ.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:09
кто - нибудь подберёт...
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:35
Албанцев нам не надо.
drug01
drug01
вчера в 21:30
Значит так лучше
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