Беким Балай покинул «Нижний Новгород»

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» объявила о расторжении контракта с нападающим Бекимом Балаем.
31-летний форвард попрощался с командой:
Я был рад вернуться в Россию, снова попробовать свои силы в российском чемпионате. У нас хорошая команда, и мы бились в каждом матче. Конечно, и я хотел, чтобы все сложилось иначе. Выкладывался в каждой игре. Но это футбол… Возможно, пришло время что-то менять. Я хочу пожелать удачи ребятам и сохранить ФК «НН» место в Премьер-Лиге. И пусть болельщики всегда поддерживают команду!
По данным СМИ, Балай может продолжить карьеру в ФНЛ.