Дембеле хочет получать в «Барселоне» 40 млн евро за сезон

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16 января 2022, 02:39

Нападающий не может договориться о новом контракте с «Барселоной».

Форвард уведомил руководство «сине-гранатовых», что не будет подписывать соглашение на их условиях. Француз не планирует покидать каталонский клуб в январе, а хочет уйти из команды летом на правах свободного агента.

Дембеле хочет заработать в «Барселоне» 200 млн евро за 5 лет по контракту (40 млн евро за сезон). Кроме того, Усман настаивает на том, чтобы он и его агент получили по 20 млн евро после подписания новой сделки. «Барселона» не готова пойти на такие условия.

У Дембеле есть предложения от ряда европейских топ-клубов, которые могут оформить его переход летом бесплатно.