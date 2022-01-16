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Дембеле хочет получать в «Барселоне» 40 млн евро за сезон

16 января 2022, 02:39

Нападающий Усман Дембеле не может договориться о новом контракте с «Барселоной».

Форвард уведомил руководство «сине-гранатовых», что не будет подписывать соглашение на их условиях. Француз не планирует покидать каталонский клуб в январе, а хочет уйти из команды летом на правах свободного агента.

Дембеле хочет заработать в «Барселоне» 200 млн евро за 5 лет по контракту (40 млн евро за сезон). Кроме того, Усман настаивает на том, чтобы он и его агент получили по 20 млн евро после подписания новой сделки. «Барселона» не готова пойти на такие условия.

У Дембеле есть предложения от ряда европейских топ-клубов, которые могут оформить его переход летом бесплатно.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ Ron09 (раскрыть)
16 января в 22:36
Да не, там все намного проще😁 Перес и не таких выдворял с команды, тут же, игрока, который вечно травмируется, сидит на жирном контракте и которого никто не хочет покупать, а просто так Бэйл не захотел уходить и разрывать контракт. Вот все в Реале и ждут когда у него истечёт контракт
Ron09
Ron09 ответ Romeo 777 (раскрыть)
16 января в 21:10, ред.
просто Перес отлично помнит гол Бейла через себя в ворота Кариуса и его голы которые помогли получить три трофея подряд
Ron09
Ron09
16 января в 21:06
скоро будет как в Дортмунде бойкотировать тренировки ради перехода в др клуб
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
16 января в 15:43
месси научил доить барсу?
Bensurr
Bensurr
16 января в 14:29
Правильно чем он хуже месси?
juchok
juchok ответ Байкал-38 (раскрыть)
16 января в 14:11
    bonek
    bonek
    16 января в 14:05
    3, 3, 3 ..этого всадника без головы..третий мяч из за него от реала пропустили
    Dan_Madrid
    Dan_Madrid
    16 января в 11:58
    Отпустить его надо. Как игрок он потерялся. Такой талант про76, на уровне балотелли. Прежде чем подписывать молодых игроков, нужно определить не только скиллы, но характер и амбиции игрока.
    dzvinka
    dzvinka
    16 января в 11:56
    красавец, как они его вырывали из Боруссии, научили, так он им ща сделает вырваные годы))) пусть наслаждаются
    Навзир
    Навзир ответ Ironigor (раскрыть)
    16 января в 11:48
    Предварительно прострелить коленную чашку.😂
    дурман
    дурман
    16 января в 10:27
    Не удивлюсь, если Барса выполнит эти условия
    D.E.S.P.E.R.A.D.O
    D.E.S.P.E.R.A.D.O
    16 января в 09:59
    Если он хочет уйти,то правильные требования,барса их не одобрит и отпустит.Но если этот бегунок реально хочет такие деньги, то послать на три буквы! Абсолютно никакой после перехода в барсу.
    Romeo 777
    Romeo 777 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    16 января в 09:42
    Перес со своим Бэйлом не может справиться, о чем ты😂🤦🏽‍♂️ Платя огромные деньги за игрока сидящего на лавке, ещё и Азар вдобавок
    cska1948
    cska1948
    16 января в 09:28
    Если бы Барса могла платить такие деньги, то Месси из неё не ушёл бы.
    Брулин
    Брулин
    16 января в 09:12
    Невелика потеря. Абсолютно бестолковый бегунок. КПД ноль. Жаль только что такую сумму за него отвалили.
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    16 января в 09:00
    Он жадный видать и агент тот еще Барыга)
    Gourcuff Yohanne
    Gourcuff Yohanne
    16 января в 08:55
    До такой степени жадный 🤦🏻‍♂️
    Sadjon
    Sadjon
    16 января в 08:27
    Ну и аппетит....
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    16 января в 08:15
    11.Как они его терпят не понимаю.Столько лет почти не играет а получает миллионы к тому же нагло требует то,что не заслужил.После Барсы будет скитаться по разным клубам,так как его другие клубы не будут терпеть.
    Перес давно загасил бы его и вышвырнул бы из Испании подальше.
    1 984
    1 984
    16 января в 08:03
    Губа не дура.
    stanichnik
    stanichnik
    16 января в 07:49
    Этим Усман говорит, что им с Барсой не по пути
    Zhgoon
    Zhgoon
    16 января в 07:12
    Да ладно, парень просто не хочет играть за «Барсу». Требования из разряда «Вы настолько меня достали, что я готов вас терпеть только за такую сумму».
    sv_1969
    sv_1969
    16 января в 06:10
    Интересно это какие клубы возьмут это зарвавшегося негра бесплатно? Зачем им гемор?
    Gahi
    Gahi
    16 января в 06:06
    Видимо агент там настраивает Дембеле что он так себя ведёт и главное для агента Дембеле выбивает бонус в 20 миллионов. Губа не дура.
    Байкал-38
    Байкал-38
    16 января в 05:40
    Дембеле долго и щепетильно готовился к тому когда может попросить такую скромную зарплату.
    Он ответственно относился к тренировкам, не нарушал режим, он был лидером команды, он был не заменим в прямом и переносном смысле. Сам Месси понял, что его время прошло и настало время Дембеле и решил просто уйти.
    Руководство Барселоны надо соглашаться, а лучше ещё увеличить как минимум в два раза просимую зарплату.

    P.S. Для тех кто в танке, это сарказм!
    протон
    протон
    16 января в 02:44
    Попросить 40 у нынешней Барсы это просто способ сказать "я не продляюсь, до свидания".
    Ironigor
    Ironigor
    16 января в 02:43
    Дембеле надо гнать поганой метлой из Барселоны за такие запросы .
    протон
    протон
    16 января в 02:43
    За все время никакой пользы не принёс , и хочет 40 Лямов .Чуть чуть хоть стыдно же должно быть
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