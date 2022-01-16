Дембеле хочет получать в «Барселоне» 40 млн евро за сезон

Нападающий Усман Дембеле не может договориться о новом контракте с «Барселоной».
Форвард уведомил руководство «сине-гранатовых», что не будет подписывать соглашение на их условиях. Француз не планирует покидать каталонский клуб в январе, а хочет уйти из команды летом на правах свободного агента.
Дембеле хочет заработать в «Барселоне» 200 млн евро за 5 лет по контракту (40 млн евро за сезон). Кроме того, Усман настаивает на том, чтобы он и его агент получили по 20 млн евро после подписания новой сделки. «Барселона» не готова пойти на такие условия.
У Дембеле есть предложения от ряда европейских топ-клубов, которые могут оформить его переход летом бесплатно.
Перес давно загасил бы его и вышвырнул бы из Испании подальше.
Перес давно загасил бы его и вышвырнул бы из Испании подальше.
Он ответственно относился к тренировкам, не нарушал режим, он был лидером команды, он был не заменим в прямом и переносном смысле. Сам Месси понял, что его время прошло и настало время Дембеле и решил просто уйти.
Руководство Барселоны надо соглашаться, а лучше ещё увеличить как минимум в два раза просимую зарплату.
P.S. Для тех кто в танке, это сарказм!
Он ответственно относился к тренировкам, не нарушал режим, он был лидером команды, он был не заменим в прямом и переносном смысле. Сам Месси понял, что его время прошло и настало время Дембеле и решил просто уйти.
Руководство Барселоны надо соглашаться, а лучше ещё увеличить как минимум в два раза просимую зарплату.
P.S. Для тех кто в танке, это сарказм!