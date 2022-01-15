«Это не смартфон купить». Клопп — о работе по продлению контракта с Салахом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о работе над продлением контракта нападающего Мохамеда Салаха.
Подписание большого контракта — это не смартфон купить, где ты просто ставишь одну подпись и все готово.
Честно говоря, я бы не сказал, что есть проблема — это переговоры. Есть много вещей, которые нужно учитывать.
Контракт египетского игрока с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года.
Было принято решение таким образом изменить правила группы на точный счёт, что было отображено в правилах конкурса.
Было принято решение таким образом изменить правила группы на точный счёт, что было отображено в правилах конкурса.