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«Это не смартфон купить». Клопп — о работе по продлению контракта с Салахом

сегодня, 12:14

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о работе над продлением контракта нападающего Мохамеда Салаха.

Подписание большого контракта — это не смартфон купить, где ты просто ставишь одну подпись и все готово.

Честно говоря, я бы не сказал, что есть проблема — это переговоры. Есть много вещей, которые нужно учитывать.

Контракт египетского игрока с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:56
К 2023 году его уровень будет падать.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:39
Салах а надо оставить
Брулин
Брулин
сегодня в 13:27
Согласен. Ему будет ровно 30, и давать на 5 лет и по 25 млн в год это уж извините. Потом и не продать никому и ничего не сделать, вероятно Салах сейчас переживает пик и он продлиться максимум год два. Короче сложная ситуация согласен
L. F. С.
L. F. С.
сегодня в 12:33
Нужно продавать. И Мане, Ввд, а также Алисона с Трентом. Деньги на бейсбол, а у нас на подходе такие топы как Кларксон, Мортон и Вудберн ещё есть. Верим в тренировки!
Cat01
Cat01
сегодня в 12:21
До лета ещё далеко
Бубнин
Бубнин
сегодня в 12:20
Тут уже сравнимо с покупкой видеокарты.
David Young
David Young ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 12:17
Здравствуйте.

Было принято решение таким образом изменить правила группы на точный счёт, что было отображено в правилах конкурса.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 12:16
Надо договариваться.
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