«Это не смартфон купить». Клопп — о работе по продлению контракта с Салахом

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о работе над продлением контракта нападающего .

Подписание большого контракта — это не смартфон купить, где ты просто ставишь одну подпись и все готово.

Честно говоря, я бы не сказал, что есть проблема — это переговоры. Есть много вещей, которые нужно учитывать.