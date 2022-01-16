Дибала отказался комментировать ситуацию с контрактом с «Ювентусом»

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16 января 2022, 01:15

Нападающий не захотел отвечать на вопрос журналиста о ситуации с продлением контракта с «Ювентусом».

Продление контракта с «Ювентусом»? Многое произошло… Я предпочитаю об этом не говорить. Мне нечего никому доказывать [подписывая новый контракт с «Ювентусом»]. Клуб решил поговорить со мной об этом в феврале или марте.

У «Ювентуса» была устная договоренность о продлении контракта с Дибалой с октября прошлого года, затем туринский клуб попросил время, прежде чем подписать новый контракт. Сейчас стороны всё ещё не согласовали сделку. Дибала не чувствует себя счастливым в «Ювентусе». Его контракт истекает летом этого года.