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Дибала отказался комментировать ситуацию с контрактом с «Ювентусом»

16 января 2022, 01:15

Нападающий Пауло Дибала не захотел отвечать на вопрос журналиста о ситуации с продлением контракта с «Ювентусом».

Продление контракта с «Ювентусом»? Многое произошло… Я предпочитаю об этом не говорить.

Мне нечего никому доказывать [подписывая новый контракт с «Ювентусом»]. Клуб решил поговорить со мной об этом в феврале или марте.

У «Ювентуса» была устная договоренность о продлении контракта с Дибалой с октября прошлого года, затем туринский клуб попросил время, прежде чем подписать новый контракт. Сейчас стороны всё ещё не согласовали сделку. Дибала не чувствует себя счастливым в «Ювентусе». Его контракт истекает летом этого года.

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shlifen
shlifen ответ An Jo (раскрыть)
16 января в 15:27
Осталось только понять НА КАКИЕ ДЕНЬГИ в Юве начнут "строить что-то новое" (как вы выразились) ?? Роналду купили за 117, а отпустили за 20 в рассрочку (при этом платили ОЧЕНЬ большую зарплату), Дибала уйдёт свободным агентом летом. У Юве итак большие убытки за прошлый сезон. Если ещё и СериАл в этом году не выиграют - то ещё немного потеряют в деньгах и статусе. А условные Сассуоло не всегда будут продавать игроков за 35 лимонов в рассрочку на два года. Влаховича за 70-80 лимонов с радостью летом заберут топ-клубы, и не факт что удастся его привлечь именно в Турин.
Так что "новое" пока что придётся строить с Рэмзи, Бетанкуром, Бернардески, Маккени и Локателли... Плюс в защите основные игроки тоже стареют, а забивного форварда просто нет.
Так что если новых шейхов (Бин Салман вроде Интер покупает) на горизонте не видно - то боюсь Юве проваливается в яму на несколько лет, как минимум...
An Jo
An Jo
16 января в 08:34
Дибала - он как Смолов - вечно перспективный игрок, который эпизодически что-то показывает, а потом надолго уходит в тень. Не думаю, что подобные эпизодические всплески футбольного гения смогут заинтересовать каких-то грандов. А вот на роль лидера и столпа какого нибудь середняка типа Арсенала, Тотенхема, Лестера он сгодится на все 100. Ну если кончено конкурент не нарисуется))) Да и с контрактом там скорее вопрос неутолимых аппетитов. Я бы не держался за него, а начал строить что-то новое.
ДСА
ДСА
16 января в 08:22
Обе стороны ведут нечестную игру.
stanichnik
stanichnik
16 января в 01:59
Наверное агент Дибалы уже согласовывает условия контракта с другим клубом
Ironigor
Ironigor
16 января в 01:28, ред.
Воо , если Аллегри будет и дальше выпускать на игру Дибала в том амплуа в котором он хочет чтобы он играл, то можно смело утверждать, что Дибала покинет Юве. Не хочет Дибала играть в футбол который проповедует Аллегри. И я думаю что не только он один такой в команде. То Аллегри не нравился что в команде находится Роналдо, якобы он мешает ему и не вписывается в его стиль игры, теперь уже игрок не хочет продлить контракт, который не хочет играть в футбол Аллегри. Вот ушёл из Юве Рон , и что команда заиграла лучше??? Да нет конечно, а хуже, и это факт. Футбол который проповедует Аллегри наступает конец. Не один клуб который играет от автобусной печки на данный момент времени не стал Чемпионом и не будет. Моуриньо где со своей Ромой, да там же где и Аллегри - соседи ! Посмотрим в конце сезона, на сколько хватит терпения у руководства Юве и Ромы терпеть бывших футбольных гениев тренерского элиты.
Всем Добра !!!
beefs
beefs
16 января в 01:20
не бегите впереди паровоза...
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