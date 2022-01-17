«Ростов» и «Уфа» хотят подписать хавбека «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов может сменить клубную прописку.
19-летним игроком интересуются «Ростов» и «Уфа». Портал transfermarkt оценивает хавбека в 400 тысяч евро.
В текущем сезоне на счету Денисова 2 матча в РПЛ.
Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов может сменить клубную прописку.
19-летним игроком интересуются «Ростов» и «Уфа». Портал transfermarkt оценивает хавбека в 400 тысяч евро.
В текущем сезоне на счету Денисова 2 матча в РПЛ.
Лям гоните 🍋
А лучше два 🍋🍋
😜😚
Лям гоните 🍋
А лучше два 🍋🍋
😜😚
Даже не смешно)
Даже не смешно)