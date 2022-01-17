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«Ростов» и «Уфа» хотят подписать хавбека «Спартака»

сегодня, 09:13

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов может сменить клубную прописку.

19-летним игроком интересуются «Ростов» и «Уфа». Портал transfermarkt оценивает хавбека в 400 тысяч евро.

В текущем сезоне на счету Денисова 2 матча в РПЛ.

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lotsman
lotsman
сегодня в 11:30
На обкатку в Ростов? Набирать кондиции.
161регион
161регион ответ санек002 (раскрыть)
сегодня в 11:25
Бу га га га..... Купим за 400.000 тыс...а вам его продадим за 2.000.000мил.€
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:13
Данилка наверное счастлив и пока не свершится спать не сможет.
ЧиП
ЧиП
сегодня в 10:35
Две игры в РПЛ ☝️
Лям гоните 🍋
А лучше два 🍋🍋
😜😚
санек002
санек002 ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 10:35
РОСТОВ ВТОРАЯ КОМАНДА НАША КАК У ЗЕНИТА СОЧИ!
1 984
1 984
сегодня в 09:44
В Ростов перспективнее.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:42
Уфа филиал?
Даже не смешно)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:19
    beefs
    beefs
    сегодня в 09:15
    погоня за молодежью началась...
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