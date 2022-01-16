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В. Федотов высказался о возможном возвращении Кокорина в «Сочи»

сегодня, 18:43

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о возможном возвращении в клуб нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Смущает отсутствие игровой практики. Вот прочитал, что он забил два мяча и отдал голевую передачу в двусторонке. Это хоть какая-то информация. А до этого вообще ничего слышно не было! Травма на травме. Когда мы не видим футболиста на поле, то должны выяснить, почему он не играет. И пообщаться с ним, понять его желания.

Часто приходится слышать: вот, мол, у игрока контракт заканчивается, он не хочет подписывать новый, и тренер предпочитает других. Что за ерунда?! Какой тренер будет оставлять на скамейке футболиста, который приносит реальную пользу, — когда бы у него контракт ни заканчивался? Так что предметного разговора о возвращении Кокорина в «Сочи» не возникало, даже предпосылок к тому не было. Мы просто не знаем, ни в каких кондициях, ни в каких отношениях с самим собой находится Аександр.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:28
человек достиг пика карьеры !
понижение-то ему зачем ?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:25
Пока контракт не закончится Саше уходить смысла нет.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 19:24
Александр после истечение контракта с "Фиорентиной" скорее всего завершит карьеру. Трудно найти место работы, когда играть в футбол уже разучился, но финансовые аппетиты исчезать не собираются. Хотя в РПЛ его может куда и пристроят для включение в схему осваивания бюджета.
Boricku
Boricku
сегодня в 19:22
Саша на контракте сидит, зачем ему всякие Сочи
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:15
Может сразу в Зенит?)
ABir
ABir
сегодня в 19:02
Не портите парню карьеру своим курортом
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:01
А о чём вообще тогда кукарекать?Умер Максим-и хрен с ним!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:56
Не трогайте Санька)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:46
Кокорин нужен Химкам, там складывается отличное трио.
Futurista
Futurista
сегодня в 18:46
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