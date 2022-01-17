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В. Габулов: «Конкретных предложений по Лантратову в клуб не поступало»

сегодня, 08:42

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов отреагировал на слухи, что вратарь Илья Лантратов может покинуть клуб.

Конкретных предложений по Лантратову в клуб не поступало. Более того, у нас состоялся разговор с Цорном на предмет того, существует ли интерес к голкиперу со стороны клуба. Цорн в переписке рассказал, что в «Локомотиве» довольны теми вратарями, которые есть в расположении клуба.

Планируют ли «Химки» сохранить Лантратова в зимнее трансферное окно? Мы готовы рассматривать на этот счет все поступающие предложения в клуб. Конечно, никто не будет искусственно удерживать футболиста, когда в клуб поступит интересное предложение с точки зрения финансов и интересов клуба.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:08
Значит было что-то
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:00
Ждут интересного предложения.
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