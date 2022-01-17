В. Габулов: «Конкретных предложений по Лантратову в клуб не поступало»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов отреагировал на слухи, что вратарь Илья Лантратов может покинуть клуб.
Конкретных предложений по Лантратову в клуб не поступало. Более того, у нас состоялся разговор с Цорном на предмет того, существует ли интерес к голкиперу со стороны клуба. Цорн в переписке рассказал, что в «Локомотиве» довольны теми вратарями, которые есть в расположении клуба.
Планируют ли «Химки» сохранить Лантратова в зимнее трансферное окно? Мы готовы рассматривать на этот счет все поступающие предложения в клуб. Конечно, никто не будет искусственно удерживать футболиста, когда в клуб поступит интересное предложение с точки зрения финансов и интересов клуба.