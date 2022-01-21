Тренер ЦСКА по физподготовке Морганс оценил форму новичка команды Медины

Тренер ЦСКА по физподготовке Райланд Морганс рассказал о взаимопонимании с главным тренером команды Алексеем Березуцким, а также оценил форму новичка команды Хесуса Медины.

Как выстроена моя коммуникация с Алексеем Березуцким? Отмечу, что у нас отличное взаимопонимание, мне очень повезло, что главный тренер говорит по-английски и делает это несравненно лучше, чем я говорю по-русски (улыбается). Также у нас есть переводчик Максим Головлев, который великолепно помогает мне общаться со всеми представителями штаба и персоналом. Макс — мой голос, он очень облегчает мне задачу. В целом здорово, что немало людей в команде на том или ином уровне владеет английским. Сам я раз в неделю беру уроки русского языка, чтобы совершенствоваться и со своей стороны тоже улучшать коммуникацию. У Алексея Березуцкого, как и у каждого главного тренера, есть свои правила и требования, свое видение ситуации, и я очень рад работать с ним.

Как оценю уровень готовности новичка Хесуса Медины? Когда в паузу приходит новый игрок, ты сталкиваешься с тем, что в последние три-четыре недели он делал то, что сам считал нужным для поддержания физических кондиций, но совершенно не обязательно это действительно то, что нужно. Именно поэтому, в том числе, мы раздаем футболистам программы на каникулы, и они обязаны их выполнять. У Хесуса очевидным образом такой программы быть не могло, в этом отношении другие игроки сейчас немного опережают его. Но я могу отметить, что Медина находится в неплохой форме. Готов ли он играть матч? Конечно, нет. Но и остальные еще не готовы. Парагвайский футболист пропустил стартовый отрезок сборов, но мы, как и в остальных случаях, применяем индивидуальный подход и делаем все, чтобы он постепенно нагонял своих одноклубников.