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Тренер ЦСКА по физподготовке Морганс оценил форму новичка команды Медины

сегодня, 08:19

Тренер ЦСКА по физподготовке Райланд Морганс рассказал о взаимопонимании с главным тренером команды Алексеем Березуцким, а также оценил форму новичка команды Хесуса Медины.

Как выстроена моя коммуникация с Алексеем Березуцким? Отмечу, что у нас отличное взаимопонимание, мне очень повезло, что главный тренер говорит по-английски и делает это несравненно лучше, чем я говорю по-русски (улыбается). Также у нас есть переводчик Максим Головлев, который великолепно помогает мне общаться со всеми представителями штаба и персоналом. Макс — мой голос, он очень облегчает мне задачу. В целом здорово, что немало людей в команде на том или ином уровне владеет английским. Сам я раз в неделю беру уроки русского языка, чтобы совершенствоваться и со своей стороны тоже улучшать коммуникацию. У Алексея Березуцкого, как и у каждого главного тренера, есть свои правила и требования, свое видение ситуации, и я очень рад работать с ним.

Как оценю уровень готовности новичка Хесуса Медины? Когда в паузу приходит новый игрок, ты сталкиваешься с тем, что в последние три-четыре недели он делал то, что сам считал нужным для поддержания физических кондиций, но совершенно не обязательно это действительно то, что нужно. Именно поэтому, в том числе, мы раздаем футболистам программы на каникулы, и они обязаны их выполнять. У Хесуса очевидным образом такой программы быть не могло, в этом отношении другие игроки сейчас немного опережают его. Но я могу отметить, что Медина находится в неплохой форме. Готов ли он играть матч? Конечно, нет. Но и остальные еще не готовы. Парагвайский футболист пропустил стартовый отрезок сборов, но мы, как и в остальных случаях, применяем индивидуальный подход и делаем все, чтобы он постепенно нагонял своих одноклубников.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:57, ред.
Сначала выясним как лучше: привари трубу или присвари трубу?)...
"Вар" - корень слова, с- при- на- приставки, не более. "Сварить", несмотря на все потуги знатоков сварщиков самостоятельным словом - не стало и не станет, пусть не выеживаются, лингвисты)...
9hxj7bbv585j
9hxj7bbv585j
сегодня в 09:33
На Наташах его форму проверьте
1bear
1bear
сегодня в 09:10
посмотрим,как быстро наберёт форму...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:08
Главное найти общий язык с тренером.
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 08:59
Варят борщ на кухне, а сварщик СВАРИВАЕТ между собой детали.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:57
Кони на одних переводчиках разорят Почту России...
Futurista
Futurista
сегодня в 08:49, ред.
Сварщик приходит на работу...
Готов ли ты варить?
Нет, я еще не набрал форму...я за пивом...потом в кассу за зарплатой...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:45
Это приятно, что изучает русский язык а касательно Медины если он приехал с желанием играть то быстро наберёт форму.
1 984
1 984
сегодня в 08:24
Хорошая коммуникация - это важно.
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