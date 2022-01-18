Месси возобновил тренировки в общей группе ПСЖ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси возобновил тренировки в общей группе.
Из-за восстановления после коронавируса Месси пропустил матчи ПСЖ с «Лионом» (1:1) и «Брестом» (2:0).
Le retour à l'entraînement collectif pour 𝗟𝗲𝗼 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶❗️— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 18, 2022
🎥❤️💙 pic.twitter.com/GGKEZ4ko51
Лео как раз максимально настраивается на аутсайдеров и сможет снова проявить себя, ведь пока что он смог проявить себя только в матче с последним местом "Сент-Этьенном", который играл вдесятером с 25й минуты.
Если у "Реймса" тоже удалят пару человек, то тоже можем увидеть бенефис космического парижанина!
Лео как раз максимально настраивается на аутсайдеров и сможет снова проявить себя, ведь пока что он смог проявить себя только в матче с последним местом "Сент-Этьенном", который играл вдесятером с 25й минуты.
Если у "Реймса" тоже удалят пару человек, то тоже можем увидеть бенефис космического парижанина!