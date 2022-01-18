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Месси возобновил тренировки в общей группе ПСЖ

сегодня, 21:47

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси возобновил тренировки в общей группе.

Из-за восстановления после коронавируса Месси пропустил матчи ПСЖ с «Лионом» (1:1) и «Брестом» (2:0).

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 22:36
Опять ? Не может быть !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 22:33
Респект, в воскресенье игра дома с 14-м местом "Реймсом".

Лео как раз максимально настраивается на аутсайдеров и сможет снова проявить себя, ведь пока что он смог проявить себя только в матче с последним местом "Сент-Этьенном", который играл вдесятером с 25й минуты.

Если у "Реймса" тоже удалят пару человек, то тоже можем увидеть бенефис космического парижанина!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 22:31
я чёто не понял,с ЛЕО играли в собачки? и не поддались?
particular
particular
сегодня в 22:20
Тяжело для Лео заходит парижская канитель...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 21:53
Кроме как гному никому он неинтересен.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:48
На нём как на собаке!
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