Врач ЦСКА рассказал, почему Медина пока не готов к тренировкам

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о функциональном состоянии новичка команды полузащитника Хесуса Медины.
Все новые игроки, приезжающие в ЦСКА, проходят предконтрактный осмотр, где мы выявляем проблемы, которые могут воспрепятствовать подписанию соглашения. Когда получено подтверждение, что глобальных проблем со здоровьем нет, игрок прибывает в расположение команды, и мы начинаем функциональное тестирование. Это и гематологические тесты, и анализ слюны, и тестирование скорости и силы, и еще множество параметров. После такого тестирования футболисты, являясь здоровыми глобально, иногда могут иметь определенные ограничения для тренировок в общей группе. Это может потребовать работы под контролем тренеров по физподготовке и реабилитологов в течение 7-10 дней, а также модификации нагрузки.
Именно так дело обстоит в случае с Хесусом Мединой: никаких глобальных проблем нет, но есть небольшие проблемы с мышечной тканью и одним из суставов нижних конечностей, которые потребуют от нескольких дней до недели тренировок под индивидуальным контролем переносимости нагрузок. К примеру, если бы сейчас Медина с первых дней начал тренироваться в общей группе ЦСКА, понятное дело, это могло бы привести к травме. Но если, напротив, дать ему индивидуальную программу, учитывающую его текущее состояние, то к концу сбора Хесус будет плюс-минус в полном порядке функционально, и тогда на втором сборе сможет работать наравне со всеми остальными безо всяких ограничений.