Врач ЦСКА рассказал, почему Медина пока не готов к тренировкам

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о функциональном состоянии новичка команды полузащитника Хесуса Медины.

Все новые игроки, приезжающие в ЦСКА , проходят предконтрактный осмотр, где мы выявляем проблемы, которые могут воспрепятствовать подписанию соглашения. Когда получено подтверждение, что глобальных проблем со здоровьем нет, игрок прибывает в расположение команды, и мы начинаем функциональное тестирование. Это и гематологические тесты, и анализ слюны, и тестирование скорости и силы, и еще множество параметров. После такого тестирования футболисты, являясь здоровыми глобально, иногда могут иметь определенные ограничения для тренировок в общей группе. Это может потребовать работы под контролем тренеров по физподготовке и реабилитологов в течение 7-10 дней, а также модификации нагрузки.