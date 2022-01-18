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Врач ЦСКА рассказал, почему Медина пока не готов к тренировкам

сегодня, 20:31

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о функциональном состоянии новичка команды полузащитника Хесуса Медины.

Все новые игроки, приезжающие в ЦСКА, проходят предконтрактный осмотр, где мы выявляем проблемы, которые могут воспрепятствовать подписанию соглашения. Когда получено подтверждение, что глобальных проблем со здоровьем нет, игрок прибывает в расположение команды, и мы начинаем функциональное тестирование. Это и гематологические тесты, и анализ слюны, и тестирование скорости и силы, и еще множество параметров. После такого тестирования футболисты, являясь здоровыми глобально, иногда могут иметь определенные ограничения для тренировок в общей группе. Это может потребовать работы под контролем тренеров по физподготовке и реабилитологов в течение 7-10 дней, а также модификации нагрузки.

Именно так дело обстоит в случае с Хесусом Мединой: никаких глобальных проблем нет, но есть небольшие проблемы с мышечной тканью и одним из суставов нижних конечностей, которые потребуют от нескольких дней до недели тренировок под индивидуальным контролем переносимости нагрузок. К примеру, если бы сейчас Медина с первых дней начал тренироваться в общей группе ЦСКА, понятное дело, это могло бы привести к травме. Но если, напротив, дать ему индивидуальную программу, учитывающую его текущее состояние, то к концу сбора Хесус будет плюс-минус в полном порядке функционально, и тогда на втором сборе сможет работать наравне со всеми остальными безо всяких ограничений.

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Все комментарии
minai
minai
сегодня в 22:50
Ну если рассказал врач, то можно не продолжать. И заголовок должен быть попроще: Медина не игрок. Врач сказал.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:26, ред.
И посмотрим чем всё закончится.
А ведь перед тем как подписывать контракт он же должен был проходить глубокое мед обследование .
David Young
David Young ответ МапС (раскрыть)
сегодня в 21:18
.
МапС
МапС
сегодня в 21:17
Купила мама коника, а коник без ноги ... (С)
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:16
Хоть к следующему сезону готов будет???
Николай Еремеев
Николай Еремеев
сегодня в 21:02
Началось !
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:57
Врач опытный , врать не станет , да и какой смысл.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 20:55
Наверное это правильно, бережно относиться к игрокам.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:51
ЦСКА подбирает коллекцию инвалидов.
Cat01
Cat01
сегодня в 20:48
надо хорошо проверить
makkie
makkie
сегодня в 20:47
Похоже хитрят, чтобы в сборную не отпускать)
pomor45
pomor45
сегодня в 20:47
Плюс-минус: значит вероятность травмы уменьшается, но предрасположенность к травматизму не исчезает. Это хрусталь.
beefs
beefs
сегодня в 20:43
одного лечили несколько лет, теперь наклевывается другой, но тот хоть был своим...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:41
До чего дошел прогресс.....до невиданных чудес ...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:40
Главное чтобы к играм был готов
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:38, ред.
может цену на бонусы снижают
particular
particular
сегодня в 20:35, ред.
Безуглов шАрит, глупость не сморозит и беды не натворит...
Способный коновал :))
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