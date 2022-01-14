Месси вернётся в общую группу ПСЖ на следующей неделе

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» опубликовала информацию касательно состояния здоровья футболистов команды.
Нападающий Лионель Месси, недавно переболевший коронавирусом, по-прежнему восстанавливается под наблюдением медицинского персонала, он вернется в общую группу на следующей неделе.
Форвард Неймар под присмотром врачей восстанавливается от травмы в тренировочном центре клуба.
15 января ПСЖ сыграет с «Брестом». Матч начнется в 23:00 по московскому времени.
Кокорин завидует Лео.
Кокорин завидует Лео.