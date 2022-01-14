ГлавнаяНовостиТренировкиФранция. Лига 1 2021/2022

Месси вернётся в общую группу ПСЖ на следующей неделе

вчера, 16:29

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» опубликовала информацию касательно состояния здоровья футболистов команды.

Нападающий Лионель Месси, недавно переболевший коронавирусом, по-прежнему восстанавливается под наблюдением медицинского персонала, он вернется в общую группу на следующей неделе.

Форвард Неймар под присмотром врачей восстанавливается от травмы в тренировочном центре клуба.

15 января ПСЖ сыграет с «Брестом». Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:59
Хорошо устроился наш Лео
Кокорин завидует Лео.
D.E.S.P.E.R.A.D.O
D.E.S.P.E.R.A.D.O
вчера в 18:56
Ждем возвращения бесполезного карлана и обладателя 4-х липовых мячей,ведь это круто видеть его гол каждые полгода.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:02
Ждём с нетерпением тащера ПСЖ.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:29
Без Месси у ПСЖ не клеится в атаке.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:55
Ждем возвращения лучшего игрока мира. С его возвращением придут и победы к ПСЖ.
Cat01
Cat01
вчера в 16:31
Это хорошо
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