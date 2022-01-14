Месси вернётся в общую группу ПСЖ на следующей неделе

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вчера, 16:29

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» опубликовала информацию касательно состояния здоровья футболистов команды.

Нападающий , недавно переболевший коронавирусом, по-прежнему восстанавливается под наблюдением медицинского персонала, он вернется в общую группу на следующей неделе.

Форвард Неймар под присмотром врачей восстанавливается от травмы в тренировочном центре клуба.