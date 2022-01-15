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Фарке провёл первую тренировку в «Краснодаре»

сегодня, 09:39

Новый главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке был представлен команде 14 января, после чего провёл свою первую тренировку.

«Третий день сбора в Дубае стартовал для „Краснодара“ с командного собрания, где футболистам был представлен новый тренерский штаб во главе с Даниэлем Фарке. Вечером немецкий специалист впервые провел тренировку черно-зеленых. После разминки команда поработала над передачами и держанием мяча, а завершила занятие небольшой футбольной сессией», - говорится в сообщении клуба.

Фарке по-русски произнёс фразу «Добрый день».

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 11:39
Локо-Краснодар, будем смотреть немцкое дерби, надеюсь будет не порно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:29
Немцы неплохо приживаются в России...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:20
Пусть у Фарке всё получится в Краснодаре.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:20
Морда зверская,как и положено арийцу,не то что плаксивый фейс Витька! Может что и получится...
Ayawrik
Ayawrik
сегодня в 10:07
Удачи тренеру и команде
v3ydnek5wqsb
v3ydnek5wqsb
сегодня в 09:53
Лиха беда начало
beefs
beefs
сегодня в 09:40
как хочется что бы у него получилось...
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