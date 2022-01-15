Фарке провёл первую тренировку в «Краснодаре»

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сегодня, 09:39

Новый главный тренер «Краснодара» был представлен команде 14 января, после чего провёл свою первую тренировку.

«Третий день сбора в Дубае стартовал для „Краснодара“ с командного собрания, где футболистам был представлен новый тренерский штаб во главе с Даниэлем Фарке. Вечером немецкий специалист впервые провел тренировку черно-зеленых. После разминки команда поработала над передачами и держанием мяча, а завершила занятие небольшой футбольной сессией», - говорится в сообщении клуба.

Фарке по-русски произнёс фразу «Добрый день».