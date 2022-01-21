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«Бетис» хочет подписать Зинченко из «Ман Сити»

сегодня, 09:11

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко заинтересовал «Бетис», сообщает The Sun.

По информации источника, испанский клуб надеется подписать 25-летнего игрока в этом месяце, предложив ему регулярную игровую практику.

Отмечается, что Зинченко, которым интересовались и в АПЛ, предпочел бы остаться в «Сити» и бороться за место в стартовом составе. Контракт украинца с клубом действует до лета 2024 года.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 10:37
Для Зинченко нужно хорошо всё взвесить и соответственно принять решение к чему он дальше должен стремиться. Удачи
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:32
Для обеих сторон хороший вариант
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:23
Зинченко хороший футболист, но до уровня МС не дотягивает. Он может конечно остаться в МС и выходить иногда в АПЛ и в матчах других турниров, но он не станет основным игроком. Вот тут есть выбор или играть в футбол или завоёвывать трофеи с МС (на скамейке), плюс большая зарплата.
Моё мнение ему лучше перейти в клуб попроще пока ещё молодой и прогрессировать, чем деградировать и к 30 годам оказаться ненужным большим клубам.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:16
Из такого клубе просто так не уходят!
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