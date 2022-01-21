«Бетис» хочет подписать Зинченко из «Ман Сити»

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сегодня, 09:11

Полузащитник «Манчестер Сити» заинтересовал «Бетис», сообщает The Sun.

По информации источника, испанский клуб надеется подписать 25-летнего игрока в этом месяце, предложив ему регулярную игровую практику.