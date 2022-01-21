«Бетис» хочет подписать Зинченко из «Ман Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко заинтересовал «Бетис», сообщает The Sun.
По информации источника, испанский клуб надеется подписать 25-летнего игрока в этом месяце, предложив ему регулярную игровую практику.
Отмечается, что Зинченко, которым интересовались и в АПЛ, предпочел бы остаться в «Сити» и бороться за место в стартовом составе. Контракт украинца с клубом действует до лета 2024 года.
Моё мнение ему лучше перейти в клуб попроще пока ещё молодой и прогрессировать, чем деградировать и к 30 годам оказаться ненужным большим клубам.
Моё мнение ему лучше перейти в клуб попроще пока ещё молодой и прогрессировать, чем деградировать и к 30 годам оказаться ненужным большим клубам.