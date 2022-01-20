ПСЖ хочет арендовать Н'Домбеле у «Тоттенхэма»

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вчера, 22:26

Полузащитник может покинуть «Тоттенхэм».

В аренде француза заинтересован ПСЖ . Парижский клуб рассматривает вариант с арендным соглашением до конца сезона. Проблемой является зарплата Н'Домбеле, который получает в «Тоттенхэме» 200 000 фунтов стерлингов в неделю. С такой заработной платой Тангай станет одним из самых высокооплачиваемых игроков ПСЖ , а «шпоры» настаивают на том, чтобы парижане выплачивали 100% зарплаты полузащитника.