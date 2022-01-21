Деспотович попрощался с «Рубином»

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сегодня, 15:41

Нападающий «Рубина» в инстаграме попрощался с клубом. Серб опубликовал соответствующую фотографию в сторис.

«Спасибо за всё, „Рубин“», — подписал фото Деспотович.

Контракт игрока с «Рубином» рассчитан до 2023 года. Деспотович перешел в казанский клуб из «Оренбурга» летом 2020 года на правах свободного агента. За «Рубин» Джордже провел 36 матчей, забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что спортдиректор «Рубина» уже год не отвечает на звонки агента Деспотовича.