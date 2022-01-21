Деспотович попрощался с «Рубином»

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович в инстаграме попрощался с клубом. Серб опубликовал соответствующую фотографию в сторис.
«Спасибо за всё, „Рубин“», — подписал фото Деспотович.
Контракт игрока с «Рубином» рассчитан до 2023 года. Деспотович перешел в казанский клуб из «Оренбурга» летом 2020 года на правах свободного агента. За «Рубин» Джордже провел 36 матчей, забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что спортдиректор «Рубина» уже год не отвечает на звонки агента Деспотовича.
Видать, перечил Слуцкому или требования к себе снизил.
Видать, перечил Слуцкому или требования к себе снизил.
Не совсем свой
Не совсем свой