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Деспотович попрощался с «Рубином»

сегодня, 15:41

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович в инстаграме попрощался с клубом. Серб опубликовал соответствующую фотографию в сторис.

«Спасибо за всё, „Рубин“», — подписал фото Деспотович.

Контракт игрока с «Рубином» рассчитан до 2023 года. Деспотович перешел в казанский клуб из «Оренбурга» летом 2020 года на правах свободного агента. За «Рубин» Джордже провел 36 матчей, забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что спортдиректор «Рубина» уже год не отвечает на звонки агента Деспотовича.

Деспотович попрощался с «Рубином»

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 16:39
Сказал спасибо!
dеigandre
dеigandre ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 16:33
Это утопия )
makkie
makkie
сегодня в 16:11
Форвард то Деспот хороший, но характер говнистый.
Видать, перечил Слуцкому или требования к себе снизил.
Байкал-38
Байкал-38 ответ dеigandre (раскрыть)
сегодня в 16:07
Да и Лисакович ни о чём. Нам нужны сильные легионеры, от которых наша молодёжь учиться будет, а так и легионеры слабые и нашим молодым места нет.
dеigandre
dеigandre ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 16:03
Лисакович будет вместо Деспотовича )
Не совсем свой
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:57
Ничего личного не имею против Деспота, но чем меньше у нас в РПЛ будет таких игроков, тем больше будет шанс у своих. А то свои не растут, а средние по качеству игроки ничего не показывают.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:42
Ну вот и под Артемку место освободилось.
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