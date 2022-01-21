Селюк: «До конца сезона Себаи точно останется в „Ахмате“»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Сенина Себаи, рассказал о ситуации с контрактом своего клиента, который истекает в конце сезона-2021/2022.
До конца сезона Себаи точно останется в «Ахмате». Он только пришел в «Ахмат», адаптировался совсем недавно и готов приносить пользу клубу. Уходить зимой спустя пару месяцев после его прихода неправильно. В конце сезона будем разговаривать насчет его будущего.
Ранее сообщалось, что «Ахмат» ведёт переговоры по игрокам «Руха» и молодёжки «Шахтёра».
Он набрал второсортных африканцев и впаривает всем подряд, а когда в клубах понимают, что взяли неликвид и пытаются избавиться от таких игроков Селюк включает машину давления про расизм и прочие унижение его подопечных. Вот только не понимаю почему с ним до сих пор имеют дело? Хотя объяснение может быть только одно откаты.
Кстати Селюк мне чем то Довганя напоминает. Был такой бизнесмен в 90-х Владимир Довгань. Так он, что делал, брал низкосортный товар, наклеивал на товар свою марку «Довгань» и продавал как высококачественный, естественно в несколько раз дороже.
Они и внешне похожи, так сказать братья мошенники!
Он набрал второсортных африканцев и впаривает всем подряд, а когда в клубах понимают, что взяли неликвид и пытаются избавиться от таких игроков Селюк включает машину давления про расизм и прочие унижение его подопечных. Вот только не понимаю почему с ним до сих пор имеют дело? Хотя объяснение может быть только одно откаты.
Кстати Селюк мне чем то Довганя напоминает. Был такой бизнесмен в 90-х Владимир Довгань. Так он, что делал, брал низкосортный товар, наклеивал на товар свою марку «Довгань» и продавал как высококачественный, естественно в несколько раз дороже.
Они и внешне похожи, так сказать братья мошенники!