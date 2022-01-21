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Селюк: «До конца сезона Себаи точно останется в „Ахмате“»

сегодня, 08:47

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Сенина Себаи, рассказал о ситуации с контрактом своего клиента, который истекает в конце сезона-2021/2022.

До конца сезона Себаи точно останется в «Ахмате». Он только пришел в «Ахмат», адаптировался совсем недавно и готов приносить пользу клубу. Уходить зимой спустя пару месяцев после его прихода неправильно. В конце сезона будем разговаривать насчет его будущего.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» ведёт переговоры по игрокам «Руха» и молодёжки «Шахтёра».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 09:46
Чем больше переходов, тем выгоднее Селюку.
Байкал-38
Байкал-38 ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 09:16
А ты посмотри с кем работает Селюк и сразу всё поймёшь.
Он набрал второсортных африканцев и впаривает всем подряд, а когда в клубах понимают, что взяли неликвид и пытаются избавиться от таких игроков Селюк включает машину давления про расизм и прочие унижение его подопечных. Вот только не понимаю почему с ним до сих пор имеют дело? Хотя объяснение может быть только одно откаты.
Кстати Селюк мне чем то Довганя напоминает. Был такой бизнесмен в 90-х Владимир Довгань. Так он, что делал, брал низкосортный товар, наклеивал на товар свою марку «Довгань» и продавал как высококачественный, естественно в несколько раз дороже.
Они и внешне похожи, так сказать братья мошенники!
lotsman
lotsman
сегодня в 08:59
Непонятно, а чем Себаи Ахмат не устраивает?
beefs
beefs
сегодня в 08:52
а почему возник такой вопрос...
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