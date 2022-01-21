Селюк: «До конца сезона Себаи точно останется в „Ахмате“»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» , рассказал о ситуации с контрактом своего клиента, который истекает в конце сезона-2021/2022.

До конца сезона Себаи точно останется в «Ахмате». Он только пришел в «Ахмат», адаптировался совсем недавно и готов приносить пользу клубу. Уходить зимой спустя пару месяцев после его прихода неправильно. В конце сезона будем разговаривать насчет его будущего.