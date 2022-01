Защитник подписал новый контракт с «Астон Виллой».

Новое соглашение сторон рассчитано до 2025 года. В текущем сезоне на счету футболиста 6 матчей в АПЛ и 1 гол.

Aston Villa is pleased to announce that @Kortney_30 has signed a contract extension until 2025! ✍️