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Агент Сиссоко и Дембеле считают, что ещё могут договориться с «Барселоной»

сегодня, 13:17

Мусса Сиссоко, агент нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, намерен провести встречу с представителями клуба в начале следующей недели.

Diario Sport утверждает, что агент сделает попытку разрешить ситуацию с игроком, который был исключен из состава из-за отказа продлить контракт.

И Сиссоко, и Дембеле считают, что срыва переговоров с «Барселоной» о контракте не было. Агент и игрок хотят договориться о продлении договора.

Дембеле продолжит тренироваться с «Барселоной», но с большой долей вероятности не будет включаться в состав на ближайшие несколько матчей.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 14:38
Гнать его надо, раз в позу становится.
1 984
1 984
сегодня в 14:23
Уже поздно.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:55
Агент Сиссоко и Дембеле считают, что ещё могут договориться с «Барселоной».
Удивительное поведение прежде всего агента Дембеле.
Как говорится жадность фраера сгубила. После того как загнули цену по новому контракту и зарплате Усмана , мало того зная всё о нынешнем финансовом положении клуба, просить неимоверные условия, это просто наглость и никакого уважения к руководству клуба и к самому бренду Барселоны вообще не может идти и речи . И то что руководство отказались идти на таких условиях и подписывать новый контракт с Дембеле, совершенно правильное решение. И думаю что второй раз пересматривать что-то и встречаться с агентом даже не стоит . Дембеле и так очень дорого обходился Барселоне , без всякой отдачи , санчасть и не выразительная игра когда удовалось выйти на поле. Вот и все дивиденды от продолжающего быть в ранге очень перспективного классного игрока , которым по моему мнению так и останется таковым .
Всем Добра !!!
shlomo
shlomo
сегодня в 13:26, ред.
Ну что, Барса устала от Дембеле и наверное он больше не сыграет за клуб (Хави до последнего верил в Усмана НО бесполезно...)... и главная проблема – запрос гигантской зарплаты....очень хочу узнать, какой сумасшедший станет платить ему те деньги, на которые он рассчитывает?.... а учитывая его непрофессионализм, лень, инфантильность, далеко не мировой уровень игры, подверженность травмам и астрономические запросы по зарплате нужно срочно от него избавляться и ни о каком продлении контракта и речи быть не может....ненужный БАЛЛАСТ....
beefs
beefs
сегодня в 13:25
сколько же можно, компромисса нет...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:23
Надежда ещё есть!
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