Агент Сиссоко и Дембеле считают, что ещё могут договориться с «Барселоной».

Мусса Сиссоко, агент нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, намерен провести встречу с представителями клуба в начале следующей недели.
Diario Sport утверждает, что агент сделает попытку разрешить ситуацию с игроком, который был исключен из состава из-за отказа продлить контракт.
И Сиссоко, и Дембеле считают, что срыва переговоров с «Барселоной» о контракте не было. Агент и игрок хотят договориться о продлении договора.
Дембеле продолжит тренироваться с «Барселоной», но с большой долей вероятности не будет включаться в состав на ближайшие несколько матчей.
Удивительное поведение прежде всего агента Дембеле.
Как говорится жадность фраера сгубила. После того как загнули цену по новому контракту и зарплате Усмана , мало того зная всё о нынешнем финансовом положении клуба, просить неимоверные условия, это просто наглость и никакого уважения к руководству клуба и к самому бренду Барселоны вообще не может идти и речи . И то что руководство отказались идти на таких условиях и подписывать новый контракт с Дембеле, совершенно правильное решение. И думаю что второй раз пересматривать что-то и встречаться с агентом даже не стоит . Дембеле и так очень дорого обходился Барселоне , без всякой отдачи , санчасть и не выразительная игра когда удовалось выйти на поле. Вот и все дивиденды от продолжающего быть в ранге очень перспективного классного игрока , которым по моему мнению так и останется таковым .
Всем Добра !!!
Удивительное поведение прежде всего агента Дембеле.
Как говорится жадность фраера сгубила. После того как загнули цену по новому контракту и зарплате Усмана , мало того зная всё о нынешнем финансовом положении клуба, просить неимоверные условия, это просто наглость и никакого уважения к руководству клуба и к самому бренду Барселоны вообще не может идти и речи . И то что руководство отказались идти на таких условиях и подписывать новый контракт с Дембеле, совершенно правильное решение. И думаю что второй раз пересматривать что-то и встречаться с агентом даже не стоит . Дембеле и так очень дорого обходился Барселоне , без всякой отдачи , санчасть и не выразительная игра когда удовалось выйти на поле. Вот и все дивиденды от продолжающего быть в ранге очень перспективного классного игрока , которым по моему мнению так и останется таковым .
Всем Добра !!!