Агент Сиссоко и Дембеле считают, что ещё могут договориться с «Барселоной».

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сегодня, 13:17

Мусса Сиссоко, агент нападающего «Барселоны» , намерен провести встречу с представителями клуба в начале следующей недели.

Diario Sport утверждает, что агент сделает попытку разрешить ситуацию с игроком, который был исключен из состава из-за отказа продлить контракт.

И Сиссоко, и Дембеле считают, что срыва переговоров с «Барселоной» о контракте не было. Агент и игрок хотят договориться о продлении договора.

Дембеле продолжит тренироваться с «Барселоной», но с большой долей вероятности не будет включаться в состав на ближайшие несколько матчей.