ГлавнаяНовостиСтатистикаАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Последний раз Роналду забил штрафной удар за клуб 567 дней назад

сегодня, 00:46

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду всё ещё не может забить со стандартного положения.

Последний раз португалец отличался со штрафного удара 567 дней назад. С начала сезона 2017/18 Роналду исполнил 90 штрафных за свои клубы, забив только один из них.

Все новости
«Аталанта» не забивает в трёх из последних четырёх матчей Серии А
Сегодня, 01:51 Комментарии6
«Манчестер Сити» прервал серию из двенадцати побед подряд в АПЛ
Сегодня, 01:08 Комментарии6
Рэшфорд установил достижение в МЮ, забив на 90-й минуте
Сегодня, 00:51 Комментарии3
Гвардиола быстрее всех в истории набрал 500 очков в АПЛ
Вчера, 23:29 ФотоКомментарии6
Хуммельс вышел на 3-е место по числу матчей в истории «Боруссии» Дортмунд
Вчера, 21:31 Комментарии1
«Барселона» проиграла в овертайме в Кубке Испании впервые с 2011 года
21 января Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:13
и продолжает бесплодные попытки, эгоцентрист
Elliada
Elliada
сегодня в 08:34
Бесхребетность Рангника просто удивляет. Стоило Роналду закатить истерику в прошлой игре, так ему опять всё позволяют. Португалец был первым кандидатом на замену, но нет, его на поле 90 минут продержали. И что он сделал за игру?

Возможно, МЮ и не занимал бы 7-ое место, если вместо Роналду штрафные бил бы Бруну. Он забил бы несколько голов и принес бы очки МЮ
ДСА
ДСА
сегодня в 07:56
Вот и такой теперь рекорд в активе Роналду.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:23
Не давать ему бить штрафные
амурец
амурец ответ протон (раскрыть)
сегодня в 03:56
    протон
    протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
    сегодня в 02:58
    Обоснуйте обвинения в гействе. Вы это зафиксировали?
    протон
    протон
    сегодня в 02:57
    Дождались таки этой новости.
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:42
    Сбился прицел 🤷‍♂️
    DEIVID_777
    DEIVID_777
    сегодня в 01:42
    У Рангника так же не хватило яиц запретить португальскому гею бить штрафные, учитывая, что в команде есть Фернандеш.
    bf68yysfrjkp
    bf68yysfrjkp
    сегодня в 01:06
    Да и хрен с ним.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 00:52
    Ещё один рекорд !)
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 00:48
    А в часах это звучит еще безнадежнее.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100