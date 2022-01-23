Последний раз Роналду забил штрафной удар за клуб 567 дней назад

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду всё ещё не может забить со стандартного положения.
Последний раз португалец отличался со штрафного удара 567 дней назад. С начала сезона 2017/18 Роналду исполнил 90 штрафных за свои клубы, забив только один из них.
Возможно, МЮ и не занимал бы 7-ое место, если вместо Роналду штрафные бил бы Бруну. Он забил бы несколько голов и принес бы очки МЮ
Возможно, МЮ и не занимал бы 7-ое место, если вместо Роналду штрафные бил бы Бруну. Он забил бы несколько голов и принес бы очки МЮ