Последний раз Роналду забил штрафной удар за клуб 567 дней назад

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сегодня, 00:46

Нападающий «Манчестер Юнайтед» всё ещё не может забить со стандартного положения.

Последний раз португалец отличался со штрафного удара 567 дней назад. С начала сезона 2017/18 Роналду исполнил 90 штрафных за свои клубы, забив только один из них.