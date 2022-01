Клопп выиграл 6 из 7 полуфиналов во главе «Ливерпуля»

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» (2:0) и вышел в финал Кубка Лиги.

Таким образом, «красные» выиграли шесть из семи полуфиналов во всех турнирах под руководством — это полуфинал Кубка Лиги против «Сток Сити» в 2016 году, полуфинал Лиги Европы против «Вильярреала» в 2016 году, полуфинал Лиги чемпионов против «Ромы» в 2018 году, полуфинал Лиги чемпионов против «Барселоны» в 2019 году, полуфинал Клубного чемпионата мира против «Монтеррея» в 2019 году, полуфинал Кубка Лиги против «Арсенала» в 2022 году.

Единственный раз «Ливерпуль» не смог преодолеть стадию 1/2 финала при Клоппе в 2017 году в Кубке Лиги против «Саутгемптона».

Liverpool have now won six of their seven semi-finals under Jürgen Klopp:



✅ vs Stoke (2016)

✅ vs Villarreal (2016)

❌ vs Southampton (2017)

✅ vs Roma (2018)

✅ vs Barcelona (2019)

✅ vs Monterrey (2019)

✅ vs Arsenal (2022)



