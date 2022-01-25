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Месси поужинал с Хави и Бускетсом в ресторане Барселоны

вчера, 10:03

Нападающий ПСЖ Лионель Месси и его супруга Антонелла Рокуццо сегодня ночью находились в Барселоне.

Лео посетил один из каталонских ресторанов, где поужинал с главным тренером «сине-гранатовых» Хави и своим бывшим партнёром по команде Серхио Бускетсом. Эта встреча была запланирована заранее, потому что сегодня Хави отмечает свой день рождения — 42 года. Месси прилетел, чтобы поздравить своего бывшего одноклубника. Журналисты успели заснять Лео, когда он покидал ресторан.

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Все комментарии
Павел Якунин
Павел Якунин ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:09
.
berda2003
berda2003
вчера в 20:57
почему так не любят гнома ? завидуют и злятся, что выросли под 2 метра,..
и все достижения: никто не знает, в башке мусор, короче сам понимает, что 56...
lobsterdam
lobsterdam ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:54
А что, разве меню было опубликовано?
David Young
David Young ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 19:45
.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:44
А потом немытую после Месси посуду выставили на аукцион)
протон
протон
вчера в 16:29
За ужин с Хави и Бускетсом WhoScored поставил Месси оценку 8.8. Лионель на высшем уровне руководил движением блюд на столе, а также мастерски обводил фрикадельки своей филигранной вилкой
На ужин звезда футбола ел спагетти, так что возможен так-же его переход в клуб «серии А». Запивали ужин пивом, поэтому не скидываем бундеслигу со счетов
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 16:25
не нравится Месси Почетино.а Хави - Барса.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:12
Простая дружеская встреча.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 15:54
Хорошо что женат, иначе бы расписывали с кем переспал
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 15:16
Новость которую мы заслужили.
Автор продолжай вести наблюдение
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 14:02
Ехать ужинать с друзьями в родные края и бежать от овец - совсем разные вещи.
амурец
амурец ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 12:41
А там не заслужил, а Хави его авансом покормил
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман ответ kust07 (раскрыть)
вчера в 12:13, ред.
Побочка от саматропина
Realistroni
Realistroni
вчера в 12:04
Я не поклонник Месси, но какая разница с кем и где он поужинал. Они дружат, а это главное.
lobsterdam
lobsterdam ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 12:02
А дома, в Париже, не кормят, что ль? Стоило переться из Парижа в Барселону, чтобы пожрать?
DOCTOR STRANGE
DOCTOR STRANGE
вчера в 11:40
Решил драпануть из ПСЖ,там это га.но не может играть))))))))))))
wsjbhq78sdte
wsjbhq78sdte
вчера в 11:24
А в туалет тоже в Барселоне сходил или уже в Париже?
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 11:10
Имеет право!
112910415
112910415
вчера в 11:05
надо чаще встречаться ! )
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:05
Так у карлика корона, сбежал значит, сбежал из Парижа, в стиле гнома, в псж его не воспевают, потерял лицо хотя его у него никогда не было, Барсе сто раз надо подумать прежде чем садиться за стол даже ужинать, подленький типок.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 11:02
Теперь все будут думать,чем же они там ужинали
kust07
kust07
вчера в 10:58
Чё то он красный, наверное бухал винца
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:57
Жируют буржуины... :)
faneng
faneng
вчера в 10:56
Понятно, навострил лыжи в Барселону.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:53
День рождения,это хорошо.
beefs
beefs
вчера в 10:52
бедные люди эти публичные, за ними глаз да глаз...
sash71
sash71
вчера в 10:52
Нормальные дружеские отношения.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 10:47
это возвращение блудного Лёньки
kasyak7
kasyak7
вчера в 10:45
Приятного аппетита.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 10:37
Они поужинали в Барселоне, а мне не удалось там поужинать ВЧЕРА! Тоже новость про футбол....
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