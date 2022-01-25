Месси поужинал с Хави и Бускетсом в ресторане Барселоны

Нападающий ПСЖ Лионель Месси и его супруга Антонелла Рокуццо сегодня ночью находились в Барселоне.
Лео посетил один из каталонских ресторанов, где поужинал с главным тренером «сине-гранатовых» Хави и своим бывшим партнёром по команде Серхио Бускетсом. Эта встреча была запланирована заранее, потому что сегодня Хави отмечает свой день рождения — 42 года. Месси прилетел, чтобы поздравить своего бывшего одноклубника. Журналисты успели заснять Лео, когда он покидал ресторан.
🍽️ Messi abandona el restaurante de Barcelona junto a su mujer y su excompañero @5sergiob— El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 24, 2022
✒️ Firma incluso camisetas del @FCBarcelona
📹 @victor_nahe
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/zDqrGu2jaf
и все достижения: никто не знает, в башке мусор, короче сам понимает, что 56...
и все достижения: никто не знает, в башке мусор, короче сам понимает, что 56...
На ужин звезда футбола ел спагетти, так что возможен так-же его переход в клуб «серии А». Запивали ужин пивом, поэтому не скидываем бундеслигу со счетов
На ужин звезда футбола ел спагетти, так что возможен так-же его переход в клуб «серии А». Запивали ужин пивом, поэтому не скидываем бундеслигу со счетов
Автор продолжай вести наблюдение
Автор продолжай вести наблюдение