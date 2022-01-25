Месси поужинал с Хави и Бускетсом в ресторане Барселоны

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вчера, 10:03

Нападающий ПСЖ и его супруга Антонелла Рокуццо сегодня ночью находились в Барселоне.

Лео посетил один из каталонских ресторанов, где поужинал с главным тренером «сине-гранатовых» Хави и своим бывшим партнёром по команде . Эта встреча была запланирована заранее, потому что сегодня Хави отмечает свой день рождения — 42 года. Месси прилетел, чтобы поздравить своего бывшего одноклубника. Журналисты успели заснять Лео, когда он покидал ресторан.