Николсон: «Знаком с одним из сыновей Боба Марли»

Форвард «Спартака» высказался о ямайском музыканте Бобе Марли.

Все верно, я из Кингстона. Из района Тренчтаун. Улицы там пронумерованы: первая, вторая, третья и так далее. Боб Марли вырос на первой, а я – на второй, так что это очень близко.

Я перепрыгивал забор и оказывался в общем дворе. Очень близко! В Тренчтауне полно талантов. Музыкантов, футболистов и не только. И если изучить историю, то станет очевидно: это место подарило миру много ярких людей.

Нет, родственники не особо были знакомы с Марли. Но я сам хорошо знаком с одним из его сыновей. Кроме того, я ведь вырос возле знаменитого Culture Yard и с детства знал там буквально каждый уголок.

Я люблю музыку регги, но танцевальную еще больше.