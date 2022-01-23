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Николсон: «Знаком с одним из сыновей Боба Марли»

вчера, 11:53

Форвард «Спартака» Шамар Николсон высказался о ямайском музыканте Бобе Марли.

Все верно, я из Кингстона. Из района Тренчтаун. Улицы там пронумерованы: первая, вторая, третья и так далее. Боб Марли вырос на первой, а я – на второй, так что это очень близко.

Я перепрыгивал забор и оказывался в общем дворе. Очень близко! В Тренчтауне полно талантов. Музыкантов, футболистов и не только. И если изучить историю, то станет очевидно: это место подарило миру много ярких людей.

Нет, родственники не особо были знакомы с Марли. Но я сам хорошо знаком с одним из его сыновей. Кроме того, я ведь вырос возле знаменитого Culture Yard и с детства знал там буквально каждый уголок.

Я люблю музыку регги, но танцевальную еще больше.

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Все комментарии
Alexnvr
Alexnvr ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 01:28, ред.
Скорее всего СпаМ начнёт воскуривать трубку мира перед играми))хотя я против курения во всех его проявлениях)))))
Artemon9
Artemon9 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:13
Скорее, это негативная чем позитивная черта, когда человек использует имена известных людей для своего авторитета
Сп62
Сп62
вчера в 20:13
Теперь Спартак будет играть, как по нотам.
Сп62
Сп62 ответ Artemon9 (раскрыть)
вчера в 20:12
А это хорошо или плохо?
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 15:36
Есть что вспомнить и рассказать
Artemon9
Artemon9
вчера в 13:16
В английском языке есть специальное определение для таких людей. Name-dropper
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:08
За это знакомоство спартак его и купил.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:59
Посмотрим на него в деле
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:58, ред.
А знаком ли Николсон с творчеством группы "Чайф"?
beefs
beefs
вчера в 11:57
вот еще и музыкой увлекается..
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:56
Из ада в рай переехал.
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