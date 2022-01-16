Джорджина рассказала, в чём состоит сложность отношений с Роналду

Джорджина Родригес, спутница нападающего «Манчестер Юнайтед» , рассказала, в чём состоит сложность отношений со звёздным португальцем.

Благодаря любви моя жизнь теперь превратилась в сон. Очень важно никогда не забывать, откуда мы родом. Я знаю, что значит ничего не иметь, и я знаю, что значит иметь все.

Но есть вещи, которые кажутся мне сложными и по которым я больше всего скучаю во время отношений с Роналду. Это возможность просто пойти в магазин или супермаркет, как это делают многие пары. Нам всегда приходится ходить в дорогие рестораны, чтобы люди нас не беспокоили, мы даже не можем спокойно пойти в школу, чтобы забрать детей. Так вы теряете многое из того, что у вас было раньше и к чему вы привыкли.