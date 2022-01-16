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Джорджина рассказала, в чём состоит сложность отношений с Роналду

вчера, 22:19

Джорджина Родригес, спутница нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, рассказала, в чём состоит сложность отношений со звёздным португальцем.

Благодаря любви моя жизнь теперь превратилась в сон. Очень важно никогда не забывать, откуда мы родом. Я знаю, что значит ничего не иметь, и я знаю, что значит иметь все.

Но есть вещи, которые кажутся мне сложными и по которым я больше всего скучаю во время отношений с Роналду. Это возможность просто пойти в магазин или супермаркет, как это делают многие пары. Нам всегда приходится ходить в дорогие рестораны, чтобы люди нас не беспокоили, мы даже не можем спокойно пойти в школу, чтобы забрать детей. Так вы теряете многое из того, что у вас было раньше и к чему вы привыкли.

Напомним, что Джорджина и Криштиану ждут близнецов.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 23:55
Лучше не плакать)...
Elliada
Elliada
вчера в 23:29
Маску и очки напялить не додумалась
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 23:01
так она в ТРАНСЕ от подарков КР7.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:49
Плакать лучше в кабине Мерса, чем в кабине Запорожца, давно известно.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 22:33, ред.
"Джорджина рассказал, в чём состоит сложность отношений с Роналду"...
Судя по заголовку я подумал, что Роналду нашёл себе нового парня...
Сантус
Сантус
вчера в 22:29
Не делайте из Джоржины транса..) ошибка в заголовке.Рассказала а не рассказал....
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:27
Джорджина, дай Рону побольше сна и отдыха, мы все за него молимся, не отнимай у него силы
beefs
beefs
вчера в 22:24
интересная подробность личной жизни...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:23
богатые тоже плачут.
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