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Быстров и Аршавин порыбачили в Сургуте, экс-голкипер ЦСКА разделся ради Адель. Лучшее из Сети

вчера, 10:00
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Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
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Азмун Сердар
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Все комментарии
faneng
faneng ответ Евгений Сибель (раскрыть)
вчера в 21:42
Я на Соккер через браузер на стационарном компьютере захожу.
Евгений Сибель
Евгений Сибель ответ faneng (раскрыть)
вчера в 15:38
Памяти нет , приложение не обновляется
старина
старина
вчера в 11:51
Аршавин с якутом не родственники?Похожи так...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:45
Я не понимаю, зачем вы Чепчугова выкладываете... А еще у него есть видео, как он стакан папиросных окурков ест... Он пару лет как поехал крышей, тут жалеть надо человека, а не пиарить.
Байкал-38
Байкал-38 ответ faneng (раскрыть)
вчера в 11:12
Это потому, что тебе Аршавин не нравится, карма футбола (soccer).
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 11:10
Аршавин ещё мог бы поиграть за Газовик Сургут
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:08
Чепчугов извращенец или наркоман?
Противное зрелище...
faneng
faneng
вчера в 11:00
Как мне физиономия Аршавина не нравится. У Быстрова хоть что-то интеллигентное в лице есть, а Аршавин - сразу по нему видны все его хамские высказывания типа "Ваши ожидания - ваши проблемы". Друг Широкова, в общем.

Слушайте, у других пользователей видны картинки из Инстаграм прямо на Соккере? У меня нет: вместе картинок - пустые места с надписью "Просмотреть публикацию в Инстаграм". В результате теряется смысл читать такие статьи на Соккере: каждую публикацию приходится в отдельной вкладке через инстаграм открывать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:33
На Куршавель денег уже не хватает!
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