Быстров и Аршавин порыбачили в Сургуте, экс-голкипер ЦСКА разделся ради Адель. Лучшее из Сети

«Соккер.ру» поизучал активность футболистов в соцсетях.
Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов решил признаться в любви певице Адель.
Легенда «Интера» Кристиан Вьери поразил подписчиков своим танцем.
Форвард «Барселоны» Мемфис Депай «украл» телефон у болельщика каталонского клуба.
Бывшие игроки «Зенита» Владимир Быстров и Андрей Аршавин сходили на рыбалку в Сургуте.
Девушка дня. Жена защитника сборной России Федора Кудряшова.
Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп угостил болельщиков пивом.
«Венеция» показала один день из жизни футболиста своей команды.
Секрет результативности форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда раскрыт. Всё дело в морковке!
Многие футболисты похожи на героев мультфильмов. Листайте вправо, там много весёлых картинок!
Полузащитник «Ман Сити» Кевин де Брюйне показал свои навыки игры в баскетбол.
Стиляга дня. Защитник «Реала» Давид Алаба.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил сборы «Ростова». В Марбелье он повстречал вокалиста группы «БИ-2», а также его похотливых собак.
Милота дня. Легендарный футболист сборной Бразилии Бебето с внуком.
На этом наш выпуск завершен! Цените своих близких, как это делает Артем Дзюба, он явно будет скучать по Сердару Азмуну, который решил уйти из клуба.
Противное зрелище...
Противное зрелище...
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Слушайте, у других пользователей видны картинки из Инстаграм прямо на Соккере? У меня нет: вместе картинок - пустые места с надписью "Просмотреть публикацию в Инстаграм". В результате теряется смысл читать такие статьи на Соккере: каждую публикацию приходится в отдельной вкладке через инстаграм открывать.