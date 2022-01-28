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Салихова — о Кокорине: «Я была против этого трансфера. Видела его тусовки»

сегодня, 13:15

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, призналась, что выступала против трансфера форварда Александра Кокорина в московский клуб.

Кокорин — только его [Газизова] инициатива. Я была сильно против, потому что видела тусовки Кокорина в Монако. Его типаж футболиста вообще не под «Спартак». У нас они все нормальные, семейные, с детьми, в отпуске они реально отдыхают, а не мотаются в Сингапур, Дубай, Лос-Анджелес и обратно. Они все режимные. Этот игрок изначально выбивался из общего видения и концепции.

Он обошелся очень дорого. По факту Газизов говорил, что это всё бесплатно, контракт на три года. На самом деле он заключил на четыре года, ни с кем не согласовывая. Говорил, что это под его ответственность, Саша исправился, тюрьма его изменила. При этом его жена жаловалась, что у Саши кресты, а в тюрьме он не проходил надлежащее медицинское обследование, он вообще не восстанавливается. А что такое кресты, всем известно. Мы были против, а он возражал: «Нет-нет, мы без Кокорина не победим». Говорил, что всё бесплатно, а в итоге более четырех миллионов отдали. Какая-то геометрическая прогрессия зарплаты была у Кокорина и Урунова за результативные действия.

Газизов взял Кокорину личного массажиста, который был просто вредителем. Посадил его на «Спартак», то есть не сам Кокорин из своей зарплаты всё выплачивал, а он был на бюджете «Спартака». Когда у Кокорина была мышечная травма и ему был нужен лед и покой, тот его по шесть часов массажировал, ухудшая эти травмы. Это было реально вредительство.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 16:02
ОНа же говорит,что крепко его за них держит! Никаких других известий об этом не было.
adekvat
adekvat ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 15:53
Какие яйки, она и их, и через их весь мозг ему высосала.
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 14:21
Так проблема то не в Газизове, а в том, кто позволяет себя надувать.
Давай вспомним как говорили когда он пришёл. В него верили, говорили, что наконец то в команду пришёл настоящий профи, который наконец то наведёт порядок в команде. Что значат эти слова? Нет они в большей степени были адресованы не Газизову, а тем людям, кто надувал Спартак до него и бестолковому руководству. И как говорится: "никогда такого не было и вот опять".
Газизов... Иванов, Петров Сидоров... не важно кто ещё не раз обует Федуна, важно, что сам Федун не делает уроки из этого. Ну не дано ему управлять такой командой как Спартак.
А теперь конкретно о Газизове. Он пришёл посмотрел, где то ему сразу по рукам дали, где то сказали не лезь против шерсти, вот он тогда понял, что сделать ему ничего не дадут и долго он не протянет, ну так хоть заработать на этом.
Ну и главный апогей всего эта расписка Федуна! Это каким надо быть, скажем культурно дураком, что бы писать такое?
LOpp
LOpp
сегодня в 14:06
Салихова — о Кокорине: «Я была против этого трансфера»

Фиорентина: "Где же ты раньше была?"
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 13:52
Я бы посмотрел на твою реакцию, если б Шамиль оказался в Локо.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:44
Вот теперь окончательно стало ясно,кто определяет политику в клубе.А несогласные-на выход.И хватит говорить про "хозяина клуба" Арнольдыча.Ему бы яйки свои унести целыми.
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 13:39
Так может проблема не в Газизове, в Цорне и всех остальных, которые на протяжении последних двадцати лет наживаются на Спартаке. Может проблема в Федуне?
Есть куча поговорок про Федуна
Без 8 и жизнь плоха. 8 это судьба. Дела не плохи, пока есть 8.
Может для сначала подумать, почему так выходит, а не обвинять других в своих бедах!
А Шамиль красава, так с такими и надо поступать!!!
drug01
drug01
сегодня в 13:39
Почему молчала тогда
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 13:33
.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:29
Зарема получила от Лени команду фас)))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:29
Скоро Спартаком будут управлять 31и из саун.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:27
Не сложилась судьба у Сашки Кокорина. То кресты, то тюрьма, то "Фиорентина". А он всегда мечтал о "Баварии".
4RT
4RT
сегодня в 13:27
Кресты всю ночь тусить не мешают?
makkie
makkie
сегодня в 13:24
Шамиль реально аферист!
Нагрел карманы трансферами Урунова и Кокорина - а то, что игроки не принесли пользу Спартаку, его не волновало. Аферист!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:23
В каком качестве была Зарема на этих тусовках? Из торта вылезала наверное, ее занятие.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:21
Кто ты такая, чтобы указывать...ДОСТАЛА!!!!
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