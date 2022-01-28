Салихова — о Кокорине: «Я была против этого трансфера. Видела его тусовки»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, призналась, что выступала против трансфера форварда в московский клуб.

Кокорин — только его [Газизова] инициатива. Я была сильно против, потому что видела тусовки Кокорина в Монако. Его типаж футболиста вообще не под «Спартак». У нас они все нормальные, семейные, с детьми, в отпуске они реально отдыхают, а не мотаются в Сингапур, Дубай, Лос-Анджелес и обратно. Они все режимные. Этот игрок изначально выбивался из общего видения и концепции.

Он обошелся очень дорого. По факту Газизов говорил, что это всё бесплатно, контракт на три года. На самом деле он заключил на четыре года, ни с кем не согласовывая. Говорил, что это под его ответственность, Саша исправился, тюрьма его изменила. При этом его жена жаловалась, что у Саши кресты, а в тюрьме он не проходил надлежащее медицинское обследование, он вообще не восстанавливается. А что такое кресты, всем известно. Мы были против, а он возражал: «Нет-нет, мы без Кокорина не победим». Говорил, что всё бесплатно, а в итоге более четырех миллионов отдали. Какая-то геометрическая прогрессия зарплаты была у Кокорина и Урунова за результативные действия.

Газизов взял Кокорину личного массажиста, который был просто вредителем. Посадил его на «Спартак», то есть не сам Кокорин из своей зарплаты всё выплачивал, а он был на бюджете «Спартака». Когда у Кокорина была мышечная травма и ему был нужен лед и покой, тот его по шесть часов массажировал, ухудшая эти травмы. Это было реально вредительство.