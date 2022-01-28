Салихова — о Кокорине: «Я была против этого трансфера. Видела его тусовки»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, призналась, что выступала против трансфера форварда Александра Кокорина в московский клуб.
Кокорин — только его [Газизова] инициатива. Я была сильно против, потому что видела тусовки Кокорина в Монако. Его типаж футболиста вообще не под «Спартак». У нас они все нормальные, семейные, с детьми, в отпуске они реально отдыхают, а не мотаются в Сингапур, Дубай, Лос-Анджелес и обратно. Они все режимные. Этот игрок изначально выбивался из общего видения и концепции.
Он обошелся очень дорого. По факту Газизов говорил, что это всё бесплатно, контракт на три года. На самом деле он заключил на четыре года, ни с кем не согласовывая. Говорил, что это под его ответственность, Саша исправился, тюрьма его изменила. При этом его жена жаловалась, что у Саши кресты, а в тюрьме он не проходил надлежащее медицинское обследование, он вообще не восстанавливается. А что такое кресты, всем известно. Мы были против, а он возражал: «Нет-нет, мы без Кокорина не победим». Говорил, что всё бесплатно, а в итоге более четырех миллионов отдали. Какая-то геометрическая прогрессия зарплаты была у Кокорина и Урунова за результативные действия.
Газизов взял Кокорину личного массажиста, который был просто вредителем. Посадил его на «Спартак», то есть не сам Кокорин из своей зарплаты всё выплачивал, а он был на бюджете «Спартака». Когда у Кокорина была мышечная травма и ему был нужен лед и покой, тот его по шесть часов массажировал, ухудшая эти травмы. Это было реально вредительство.
Давай вспомним как говорили когда он пришёл. В него верили, говорили, что наконец то в команду пришёл настоящий профи, который наконец то наведёт порядок в команде. Что значат эти слова? Нет они в большей степени были адресованы не Газизову, а тем людям, кто надувал Спартак до него и бестолковому руководству. И как говорится: "никогда такого не было и вот опять".
Газизов... Иванов, Петров Сидоров... не важно кто ещё не раз обует Федуна, важно, что сам Федун не делает уроки из этого. Ну не дано ему управлять такой командой как Спартак.
А теперь конкретно о Газизове. Он пришёл посмотрел, где то ему сразу по рукам дали, где то сказали не лезь против шерсти, вот он тогда понял, что сделать ему ничего не дадут и долго он не протянет, ну так хоть заработать на этом.
Ну и главный апогей всего эта расписка Федуна! Это каким надо быть, скажем культурно дураком, что бы писать такое?
Давай вспомним как говорили когда он пришёл. В него верили, говорили, что наконец то в команду пришёл настоящий профи, который наконец то наведёт порядок в команде. Что значат эти слова? Нет они в большей степени были адресованы не Газизову, а тем людям, кто надувал Спартак до него и бестолковому руководству. И как говорится: "никогда такого не было и вот опять".
Газизов... Иванов, Петров Сидоров... не важно кто ещё не раз обует Федуна, важно, что сам Федун не делает уроки из этого. Ну не дано ему управлять такой командой как Спартак.
А теперь конкретно о Газизове. Он пришёл посмотрел, где то ему сразу по рукам дали, где то сказали не лезь против шерсти, вот он тогда понял, что сделать ему ничего не дадут и долго он не протянет, ну так хоть заработать на этом.
Ну и главный апогей всего эта расписка Федуна! Это каким надо быть, скажем культурно дураком, что бы писать такое?