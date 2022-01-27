«Уфа» ещё не приняла решение по трансферу Урунова

Полузащитник «Уфы» Остон Урунов может вернуться в «Спартак».
«Уфа» ещё не приняла решение относительно возможного трансфера игрока. Будущее футболиста станет известно в конце сезона. Именно тогда в «Уфе» решат, стоит ли выкупать права на Остона. В первой половине сезона руководство уфимского клуба осталось недовольно игрой Урунова.
В нынешнем сезоне полузащитник провёл 7 матчей, не отметившись результативными действиями.
Урунов уже отрезанный ломоть - его даже заявлять не будут.
Либо погоняют по арендам, либо продадут, либо расторгнут контракт. Пусть птенчик Шамиля с ним и остаётся )
Урунов уже отрезанный ломоть - его даже заявлять не будут.
Либо погоняют по арендам, либо продадут, либо расторгнут контракт. Пусть птенчик Шамиля с ним и остаётся )
Пусть на личные деньги тогда выкупает!
Пусть на личные деньги тогда выкупает!