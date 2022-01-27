«Уфа» ещё не приняла решение по трансферу Урунова

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вчера, 21:19

Полузащитник «Уфы» может вернуться в «Спартак».

«Уфа» ещё не приняла решение относительно возможного трансфера игрока. Будущее футболиста станет известно в конце сезона. Именно тогда в «Уфе» решат, стоит ли выкупать права на Остона. В первой половине сезона руководство уфимского клуба осталось недовольно игрой Урунова.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 7 матчей, не отметившись результативными действиями.