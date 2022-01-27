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«Уфа» ещё не приняла решение по трансферу Урунова

вчера, 21:19

Полузащитник «Уфы» Остон Урунов может вернуться в «Спартак».

«Уфа» ещё не приняла решение относительно возможного трансфера игрока. Будущее футболиста станет известно в конце сезона. Именно тогда в «Уфе» решат, стоит ли выкупать права на Остона. В первой половине сезона руководство уфимского клуба осталось недовольно игрой Урунова.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 7 матчей, не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 23:37
Уфа коварный клуб)...еще одна буква и уже УЕФА...
ABir
ABir
вчера в 23:21
А может ещё прорвёт и заиграет
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:09
Не страшно.
Урунов уже отрезанный ломоть - его даже заявлять не будут.
Либо погоняют по арендам, либо продадут, либо расторгнут контракт. Пусть птенчик Шамиля с ним и остаётся )
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:54
А если не выкупят? Придется в Спартак возвращаться. Еще один легионер - головная боль Катани.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:54
Детище Шамиля...))
makkie
makkie
вчера в 21:35
В смысле? Остон должен быть рядом с Папой Шамилем.
Пусть на личные деньги тогда выкупает!
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:26
Был бы такой хороший игрок, не отдали бы в аренду в Уфу.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:22
Его Шамиль выкупит
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