Агент игрока «Гвадалахары» Масиаса: «Хосе мог бы стать звездой в ЦСКА»

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вчера, 20:19

Алан Барон, агент нападающего «Гвадалахары» , который выступает на правах аренды за «Хетафе», заявил, что его клиенту интересен вариант с переходом в ЦСКА .

Хосе действительно ищет топ-команду, которая сможет использовать его правильно и даст возможность показать главный талант – умение забивать. Мы думаем, что такой спортивный проект, как ЦСКА , может быть интересен для Хосе, и что он может стать там звездой.