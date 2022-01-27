Агент игрока «Гвадалахары» Масиаса: «Хосе мог бы стать звездой в ЦСКА»

Алан Барон, агент нападающего «Гвадалахары» Хосе Масиаса, который выступает на правах аренды за «Хетафе», заявил, что его клиенту интересен вариант с переходом в ЦСКА.
Хосе действительно ищет топ-команду, которая сможет использовать его правильно и даст возможность показать главный талант – умение забивать. Мы думаем, что такой спортивный проект, как ЦСКА, может быть интересен для Хосе, и что он может стать там звездой.
Напомним, что Масиас мог перейти в ЦСКА прошлым летом, однако тогда переход сорвался. В нынешнем сезоне мексиканец провёл за «Хетафе» 8 матчей, не отметившись результативными действиями.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1300477/masias-hose-gvadalahara 27.01.2022
У нас нет топ команд
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1300477/masias-hose-gvadalahara 27.01.2022
У нас нет топ команд