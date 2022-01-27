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Агент игрока «Гвадалахары» Масиаса: «Хосе мог бы стать звездой в ЦСКА»

вчера, 20:19

Алан Барон, агент нападающего «Гвадалахары» Хосе Масиаса, который выступает на правах аренды за «Хетафе», заявил, что его клиенту интересен вариант с переходом в ЦСКА.

Хосе действительно ищет топ-команду, которая сможет использовать его правильно и даст возможность показать главный талант – умение забивать. Мы думаем, что такой спортивный проект, как ЦСКА, может быть интересен для Хосе, и что он может стать там звездой.

Напомним, что Масиас мог перейти в ЦСКА прошлым летом, однако тогда переход сорвался. В нынешнем сезоне мексиканец провёл за «Хетафе» 8 матчей, не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:29
Мог, но не стал
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:11
За 8 матчей даже ассиста нет.
ДСА
ДСА
вчера в 20:57
В Хетафе не получилось, теперь в ЦСКА.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:45
Причем прошлым летом, он отказался от перехода в ЦСКА, типо испанский чемпионат ему больше подходит по развитию....
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:37
Таких бомбардиров в ЦСКА навалом было.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:33
А чем он лучше Чалова ? На тебе боже, что нам не гоже))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:25
8 игр, О голов, не густо!!
1 984
1 984
вчера в 20:22
Если бы, да кабы...
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:21
Хосе действительно ищет топ-команду
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1300477/masias-hose-gvadalahara 27.01.2022

У нас нет топ команд
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