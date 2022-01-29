Депутат: «Пока не объявлено, где будет использоваться Fan ID»

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась на тему грядущего введения Fan ID.

Fan ID, возможно, не будет в РПЛ ? Меня изначально некорректно процитировали. Дело в том, что в законе нет прямого введения Fan ID. Закон о том, что правительство наделяется полномочиями по определению Fan ID, когда это будет введено и какие виды спорта это затронет.

Еще очень важно: правительство определит уровень соревнований, на которых новая практика будет введена.

Пока не объявлено, где и как это будет. Поэтому странно, что все начали бойкотировать и высказываться на этот счет, хотя еще ничего не введено. В законе нет прямого обязательства для правительства это делать.