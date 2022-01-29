Депутат: «Пока не объявлено, где будет использоваться Fan ID»

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась на тему грядущего введения Fan ID.
Fan ID, возможно, не будет в РПЛ? Меня изначально некорректно процитировали. Дело в том, что в законе нет прямого введения Fan ID. Закон о том, что правительство наделяется полномочиями по определению Fan ID, когда это будет введено и какие виды спорта это затронет.
Еще очень важно: правительство определит уровень соревнований, на которых новая практика будет введена.
Пока не объявлено, где и как это будет. Поэтому странно, что все начали бойкотировать и высказываться на этот счет, хотя еще ничего не введено. В законе нет прямого обязательства для правительства это делать.
В законе прямо не звучит «чемпионат России по футболу», но почему-то мои слова восприняли так, будто Fan ID отменяют, и его не будет. Пока вам такого никто не скажет. РФС и правительство сами будут определять, как, где и что.
В представлении Журовой футбол это не вид спорта, РПЛ это не спортивное соревнование, там где играют команды РПЛ это не стадионы!
„Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.“ — Марк Твен
В представлении Журовой футбол это не вид спорта, РПЛ это не спортивное соревнование, там где играют команды РПЛ это не стадионы!
„Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.“ — Марк Твен