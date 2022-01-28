Быстров: «Будет правильно, если Чалов уйдёт из ЦСКА»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о возможном переходе нападающего ЦСКА в «Брест».

Чалов сейчас не так ярко играет за ЦСКА , как в прошлые сезоны, у него спад. Ему что-то нужно менять. Если он уйдет, это будет правильное решение, если останется, то снова будет доказывать.

Шапи ушел из «Краснодара» в Турцию, имеет игровую практику и забивает. Это хороший пример. Если бы он остался и играл по 15 минут, он бы закончился как футболист. А тут он выбрал другой путь, выбрал футбол.