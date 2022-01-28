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Быстров: «Будет правильно, если Чалов уйдёт из ЦСКА»

вчера, 21:04

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением о возможном переходе нападающего ЦСКА Федора Чалова в «Брест».

Чалов сейчас не так ярко играет за ЦСКА, как в прошлые сезоны, у него спад. Ему что-то нужно менять. Если он уйдет, это будет правильное решение, если останется, то снова будет доказывать.

Шапи ушел из «Краснодара» в Турцию, имеет игровую практику и забивает. Это хороший пример. Если бы он остался и играл по 15 минут, он бы закончился как футболист. А тут он выбрал другой путь, выбрал футбол.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 00:15
Абсолютно точно.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 21:55
Причем на ленточке трансферного окна могли бы спокойно найти замену классом и повыше лямов за 20
lotsman
lotsman
вчера в 21:53
В ЦСКА особо не расстроятся, если уйдёт.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:41
Сам решит без сопливых куда уходить - переходить..
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:39
Надо менять Фёдору клуб, лучше поздно, чем никогда. В ЦСКА он себя исчерпал.
Удачи ему в новом клубе.
Cat01
Cat01
вчера в 21:32
Только куда идти.... В Химки???
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:28
Володька без башки умничает)))
beefs
beefs
вчера в 21:21
подавал надежды и пропал...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:19
Пора уже и менять, а то планка уже опустилась от АПЛ до "Бреста", так уже до условного "Алтын Асыра" не далеко.
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:17
Может уйти а может нет это его личное дело.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:15
Ведь предлагали 30млн, не продали , а теперь за мизер придется отдавать.
протон
протон
вчера в 21:11
Если правда , то ФК ЦСКА,
это только во - благо !!!
При условии покупки, сильного напа !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:07
Нехрена этому бестолковому сувать свой грязный нос в дела ЦСКА.
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