Быстров: «Будет правильно, если Чалов уйдёт из ЦСКА»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением о возможном переходе нападающего ЦСКА Федора Чалова в «Брест».
Чалов сейчас не так ярко играет за ЦСКА, как в прошлые сезоны, у него спад. Ему что-то нужно менять. Если он уйдет, это будет правильное решение, если останется, то снова будет доказывать.
Шапи ушел из «Краснодара» в Турцию, имеет игровую практику и забивает. Это хороший пример. Если бы он остался и играл по 15 минут, он бы закончился как футболист. А тут он выбрал другой путь, выбрал футбол.
Удачи ему в новом клубе.
Удачи ему в новом клубе.
это только во - благо !!!
При условии покупки, сильного напа !!!
это только во - благо !!!
При условии покупки, сильного напа !!!