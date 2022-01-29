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Депутат — о Fan ID: «Закон вступает в силу 1 июня. Всё уже подписано»

сегодня, 12:54

Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о введении Fan ID.

Закон принят. Он вступает в силу 1 июня. Все уже подписано. Никаких проблем с этим я не вижу.

А почему вот этот ажиотаж происходит – для меня большой вопрос. Еще же никто не оформил ни одной персонифицированной карты. Это, как минимум, преждевременно.

Закон максимально удобен для болельщиков. Все для того, чтобы наши стадионы были безопасными. Оформление этого паспорта болельщика через портал Госуслуг было нашим условием, как комитета по физической культуре и спорту. Закон был внесен Правительством РФ.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 15:55
Не понимаю почему не довольны болельщики? В чем проблема? Пришел на стадион, кинул факел в игрока, ответил по всей жесткости, кинул кожуру банана, тоже ответил сам лично, или болельщики хотят безнаказанно хулиганить
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:35
В нашем государстве половина законов не действуют, или действуют избирательно. Даже святое - Конституцию, и то не соблюдают. Пока в стране главенствует телефонное право многие законы на гостей вип-лож не распространяется и этот закон о Fan ID не исключение. Будьте законопослушными и болейте за своих, а не против чужих!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:35
Как обычно всё порешали за нас
протон
протон
сегодня в 13:12
В путинской стране можно вообще не нарушая закон присесть в тюрьму. И не выйти оттуда. Как гениальный российский учёный Валерий Пшеничный, который не захотел рекетирам в погонах отдать свои исследования и свой бизнес, которого называли русским Илоном Маском и который умер СИЗО.
drug01
drug01
сегодня в 13:12
Посмотрим всё в деле
протон
протон
сегодня в 13:10
Не хватало Родниной, теперь этот
"А почему вот этот ажиотаж происходит — для меня большой вопрос. Еще же никто не оформил..
Потом - когда загонят в стойло и поставят перед фактом "таковы правила" - уже будет позно пить боржом.
А сейчас ещё есть шанс предотвратить концлагерный произвол. Потому многие и выступают против.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:01
Закон принят да здравствует закон.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:57
Ну вот и всё.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:57
Посмотрим к чему все это приведет
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