Депутат — о Fan ID: «Закон вступает в силу 1 июня. Всё уже подписано»

Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о введении Fan ID.
Закон принят. Он вступает в силу 1 июня. Все уже подписано. Никаких проблем с этим я не вижу.
А почему вот этот ажиотаж происходит – для меня большой вопрос. Еще же никто не оформил ни одной персонифицированной карты. Это, как минимум, преждевременно.
Закон максимально удобен для болельщиков. Все для того, чтобы наши стадионы были безопасными. Оформление этого паспорта болельщика через портал Госуслуг было нашим условием, как комитета по физической культуре и спорту. Закон был внесен Правительством РФ.
"А почему вот этот ажиотаж происходит — для меня большой вопрос. Еще же никто не оформил..
Потом - когда загонят в стойло и поставят перед фактом "таковы правила" - уже будет позно пить боржом.
А сейчас ещё есть шанс предотвратить концлагерный произвол. Потому многие и выступают против.
"А почему вот этот ажиотаж происходит — для меня большой вопрос. Еще же никто не оформил..
Потом - когда загонят в стойло и поставят перед фактом "таковы правила" - уже будет позно пить боржом.
А сейчас ещё есть шанс предотвратить концлагерный произвол. Потому многие и выступают против.