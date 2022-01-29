Депутат — о Fan ID: «Закон вступает в силу 1 июня. Всё уже подписано»

Депутат Госдумы РФ , член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о введении Fan ID.

Закон принят. Он вступает в силу 1 июня. Все уже подписано. Никаких проблем с этим я не вижу.

А почему вот этот ажиотаж происходит – для меня большой вопрос. Еще же никто не оформил ни одной персонифицированной карты. Это, как минимум, преждевременно.