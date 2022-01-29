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Широков: «Ганчаренко превратил ЦСКА в средний клуб»

сегодня, 10:40

Бывший футболист «Краснодара» Роман Широков отреагировал уход Виктора Ганчаренко с поста главного тренера «быков».

Не знаю, что у них произошло, но изначально считал, что Ганчаренко — не уровень «Краснодара», ничего им не даст, что и произошло.

Ганчаренко — средний тренер, который попал в хорошую команду — ЦСКА — и довел ее до своего уровня — среднего клуба. Из топа он превратил ЦСКА в средний клуб.

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Все комментарии
isamsn
isamsn ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 16:40, ред.
Топ не Топ, а достижений в РПЛ под руководством Газаева добился неплохих. Никто в РПЛ кроме приближающегося к этому уровню Зениту не добрался. Правда сказать и РПЛ сейчас не ТОП.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:00
Минуточку, минуточку...)
Как превратил в средний клуб?

ЦСКА ТОП клубом и не был!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:45
Кто-то хотел рыбку съесть и на качан сесть. Все успеть хотел, урвать..ещё, ещё, как в " Золотой антилопе". Этот лучший менеджер убил бы росчемпионат проверни он и Ко УКРОП. Думаете он думал в то время о РПЛ?) Ха-ха-ха... Только о себе любимом, о своем детище.
Так что Гончар, это лишь следствие всего происшедшего.
ЦСКа слишком громко звучит, чтобы он канул в лето, как говорят. Пусть скажут спасибо госструктурам, кто тащит за уши, спасая клуб.
112910415
112910415
сегодня в 14:27
тренер-то неплохой, да довелось ему трудиться в эпоху турбулентности ...
Jon718875
Jon718875
сегодня в 13:38
О,боксер объявился
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 13:36
Сейчас у ЦСКА два владельца. ВЭБ - около 70% акций и Гинер около 30 % акций. Но ВЭБ не собирается вкладывать деньги, у них главная цель продать свой пакет акций (найти частного инвестора, который и будет вкладывать деньги в клуб). Пока с этим есть проблемы. Не надо путать владельцев, я их назвал и спонсоров. Спонсоры обеспечивают 7-10% финансирования клуба не более.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:02
Ща Берёза вернёт коней на вершины мирового футбола!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:19
Вина Ганчаренко в падении клуба конечно есть и вина большая. Но руководство руку к этому приложило.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 12:07, ред.
Гончаренко оказался заложником ситуации, когда произошла смена поколений и половина команды, на которой держался ЦСКА, ушла и ему пришлось строить команду практически заново. И на этот период как раз пришелся финансовый кризис, в связи с чем Гинер уже не мог финансировать топ-трансферы и пришлось набирать игроков порой не самого высокого уровня. Сейчас Березуцким приходится разгребать последствия того периода, избавляясь от разного шлака. Надо сказать, это им удается. При этом вплоть до момента двух побед над Реалом риторика в отношении Гончаренко была совершенно иной - его восхваляли как гениального тактика, ставили всем в пример его умение выжимать максимум из минимума, работать с молодежью. Потом у команды случился спад, Гончаренко увлекся идеями Гасперини и пытался безуспешно воплотить их в жизнь, но не учел того момента, что для такой игры нужно специально подбирать игроков, чего ему никто не мог позволить. Результат не заставил себя ждать - игроки оказались не готовы к такому футболу и случилось фиаско. Но я все же считаю Гончаренко довольно хорошим тактиком и тренером, но несколько неуравновешенным человеком с завышенной самооценкой и амбициями - именно в этом я вижу причину его неудач. Ему как и Чалову тоже нужен психолог, ему нужно разобраться в себе. Но без работы он долго не останется - с его опытом люди на дороге не валяются
Байкал-38
Байкал-38 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 11:56
А вы что не знали?
Клуб стал государственным после того как ВЭБ.РФ забрал его за долги у Гинера.
Давно уже известный факт.
Гинера оставили в виде "свадебного генерала", президентом клуба, но он там ничего не решает. Всё решает Орешкин.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 11:52
ЦСКА уже не клуб Гинера?
YVG
YVG
сегодня в 11:43
Почему превратил, он таким всегда и был.
berda2003
berda2003
сегодня в 11:20
пастушок из бяларуси в цска из табуна лошадей сделал стадо пони...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:19, ред.
Бабаев это сделал
Если ы проддал Федю в апл а Влашича с Фернандесом в Зенит то сейчас бы армейцы были в лидерах чемпионата
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:15
В чём то Роман конечно прав, но вешать на ВМГ все неудачи ЦСКА последнего времени не стоит.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 11:10
А судьи кто?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:07, ред.
Широков никогда не отличался умом и сообразительностью!
Был бы на месте Ганчаренко кто-нибудь был другой результат был бы таким же.
На проблему, что случилось с ЦСКА надо смотреть глубже, хотя и так всё на поверхности.
Старая гвардия ушла, у Гинера забрали клуб за долги, а новое руководство думает больше как вернуть свои деньги. Конечно ЦСКА никто не даст скатится до уровня ФНЛ, но и побед в ближайшие годы тоже ждать не надо.
На ближайшие годы это борьба за место в ЛК и если повезёт то и ЛЕ можно будет зацепить, но это предел мечтании для армейцев.
1bear
1bear
сегодня в 11:05
Ганчаренка не топ тренер,мягко выражаясь,но крайним его в падении ЦСКА делать не надо - будет дальше только хуже
Cat01
Cat01
сегодня в 11:01
Это совсем не так
particular
particular
сегодня в 10:58
Ну, в снижении показателей клуба не только вклад Гончаренко ощущается...
Ситуация, обстоятельства, деятельность или бездействие собственников клуба и многое другое...
К ГВМ, как претензию, можно выкатить то, что он не смог вопреки событиям делать поступательные шаги вперёд... Топтался на месте и отступал...
А шаги вперёд пока нЕкому делать... Березуцкий не того полёта и размаха...
4RT
4RT
сегодня в 10:53
Нашёл крайнего
kcyzdx7w5p57
kcyzdx7w5p57
сегодня в 10:48
Бульбашу по уровню только бороздить необъятные просторы пердива
8b8bbyasrvvb
8b8bbyasrvvb
сегодня в 10:46
И наташи у них так себе, средненькие
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:42
Ну стрелочника всегда можно найти
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:42
Превращение "ЦСКА", как сказал Широков, в "средний" клуб, в первую очередь произошло под влиянием кризиса в руководстве команды.
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