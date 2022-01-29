Широков: «Ганчаренко превратил ЦСКА в средний клуб»

Бывший футболист «Краснодара» Роман Широков отреагировал уход Виктора Ганчаренко с поста главного тренера «быков».
Не знаю, что у них произошло, но изначально считал, что Ганчаренко — не уровень «Краснодара», ничего им не даст, что и произошло.
Ганчаренко — средний тренер, который попал в хорошую команду — ЦСКА — и довел ее до своего уровня — среднего клуба. Из топа он превратил ЦСКА в средний клуб.
Ситуация, обстоятельства, деятельность или бездействие собственников клуба и многое другое...
К ГВМ, как претензию, можно выкатить то, что он не смог вопреки событиям делать поступательные шаги вперёд... Топтался на месте и отступал...
А шаги вперёд пока нЕкому делать... Березуцкий не того полёта и размаха...
Ситуация, обстоятельства, деятельность или бездействие собственников клуба и многое другое...
К ГВМ, как претензию, можно выкатить то, что он не смог вопреки событиям делать поступательные шаги вперёд... Топтался на месте и отступал...
А шаги вперёд пока нЕкому делать... Березуцкий не того полёта и размаха...
Был бы на месте Ганчаренко кто-нибудь был другой результат был бы таким же.
На проблему, что случилось с ЦСКА надо смотреть глубже, хотя и так всё на поверхности.
Старая гвардия ушла, у Гинера забрали клуб за долги, а новое руководство думает больше как вернуть свои деньги. Конечно ЦСКА никто не даст скатится до уровня ФНЛ, но и побед в ближайшие годы тоже ждать не надо.
На ближайшие годы это борьба за место в ЛК и если повезёт то и ЛЕ можно будет зацепить, но это предел мечтании для армейцев.
Был бы на месте Ганчаренко кто-нибудь был другой результат был бы таким же.
На проблему, что случилось с ЦСКА надо смотреть глубже, хотя и так всё на поверхности.
Старая гвардия ушла, у Гинера забрали клуб за долги, а новое руководство думает больше как вернуть свои деньги. Конечно ЦСКА никто не даст скатится до уровня ФНЛ, но и побед в ближайшие годы тоже ждать не надо.
На ближайшие годы это борьба за место в ЛК и если повезёт то и ЛЕ можно будет зацепить, но это предел мечтании для армейцев.