«Это ударит по финансовой составляющей клубов». Газзаев — о Fan ID

Бывший тренер сборной России поделился мнением о введении Fan ID.

Считаю, что Fan ID крайне важен, нужен и востребован только тогда, когда в нашей стране проводятся крупные международные турниры, такие как чемпионаты мира и Европы. Тогда болельщикам очень удобно, имея Fan ID, перемещаться из одного города в другой. Мы в этом убедились, когда в 2018-м проводился ЧМ , в этом отношении никаких проблем не было.

Что касается матчей РПЛ , то я считаю, что сегодня для обеспечения безопасности на стадионах есть все: стоят камеры, по которым видны все сектора, а также есть охрана клуба и волонтеры. И если есть нарушитель, его спокойно могут вывести за пределы стадиона. Никаких нагнетаний здесь быть не может.

Более того, если мне не изменяет память, за последние 7-10 лет особо серьезных нарушений мы не видели, за исключением прошлогоднего инцидента с ЦСКА , но там была какая-то непонятная ситуация: как могли одновременно отключиться все видеокамеры?! Однако это исключение из правил.

В сложившейся ситуации много теряют клубы. В условиях коронавируса на стадионы приходит ограниченное количество зрителей, а если перестанут ходить и те, кто не хотят оформлять паспорт болельщика, то это ударит по финансовой составляющей клубов.