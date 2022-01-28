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«Это ударит по финансовой составляющей клубов». Газзаев — о Fan ID

вчера, 20:13

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о введении Fan ID.

Считаю, что Fan ID крайне важен, нужен и востребован только тогда, когда в нашей стране проводятся крупные международные турниры, такие как чемпионаты мира и Европы. Тогда болельщикам очень удобно, имея Fan ID, перемещаться из одного города в другой. Мы в этом убедились, когда в 2018-м проводился ЧМ, в этом отношении никаких проблем не было.

Что касается матчей РПЛ, то я считаю, что сегодня для обеспечения безопасности на стадионах есть все: стоят камеры, по которым видны все сектора, а также есть охрана клуба и волонтеры. И если есть нарушитель, его спокойно могут вывести за пределы стадиона. Никаких нагнетаний здесь быть не может.

Более того, если мне не изменяет память, за последние 7-10 лет особо серьезных нарушений мы не видели, за исключением прошлогоднего инцидента с ЦСКА, но там была какая-то непонятная ситуация: как могли одновременно отключиться все видеокамеры?! Однако это исключение из правил.

В сложившейся ситуации много теряют клубы. В условиях коронавируса на стадионы приходит ограниченное количество зрителей, а если перестанут ходить и те, кто не хотят оформлять паспорт болельщика, то это ударит по финансовой составляющей клубов.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:12
Скольким ещё тренерам и специалистам нужно высказаться, чтобы в правительстве прислушались и задумались?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:05
Сначала дружно приняли закон а потом обсуждают как будет плохо всем.
lotsman
lotsman
вчера в 20:51
Газзаев решил угодить фанатам.))
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 20:45
Этим бездарям дай только повод и команду,они готовы лоб себе расшибить
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 20:30
Всем пох... Россией правят клоуны, бездари и хапуги. Решили недалекие чиновники очередную дичь внедрить так и не внедрят
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:27, ред.
Георгиевич тя раскусили)))
протон
протон
вчера в 20:26
По сути он это говорил в 2019 году декабрь месяц. Не отказался от своих слов и против внедрения этого закона в РПЛ.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:23
На заоблачные зарплаты денег хватает
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:20
Газзаев однажды сам ударил по Алании
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:18
Газзаев решил позаигрывать с фанатами
4m9ef7xadzk8
4m9ef7xadzk8
вчера в 20:16
Это просто популизм
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