Хендерсон хочет уйти из МЮ

Голкипер МЮ Дин Хендерсон решил сменить клубную прописку, пишет The Manchester Evening News.
Причина — вратарь хочет получать игровое время.
Недавно Хендерсона хотел арендовать клуб АПЛ, но «красные дьяволы» решили оставить голкипера у себя.
Голкипер МЮ Дин Хендерсон решил сменить клубную прописку, пишет The Manchester Evening News.
Причина — вратарь хочет получать игровое время.
Недавно Хендерсона хотел арендовать клуб АПЛ, но «красные дьяволы» решили оставить голкипера у себя.
Де Хеа всего 31 и ещё года 3-4 поиграет на уровне.
Де Хеа всего 31 и ещё года 3-4 поиграет на уровне.