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Хендерсон хочет уйти из МЮ

сегодня, 13:42

Голкипер МЮ Дин Хендерсон решил сменить клубную прописку, пишет The Manchester Evening News.

Причина — вратарь хочет получать игровое время.

Недавно Хендерсона хотел арендовать клуб АПЛ, но «красные дьяволы» решили оставить голкипера у себя.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 14:04
Да оно понятно, ему через месяц уже 25 а он всё номер 2 в команде. Вратарь то качественный судя по сейвам за Шеффилд.
Де Хеа всего 31 и ещё года 3-4 поиграет на уровне.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:51
Конечно надо уходить.
marut
marut
сегодня в 13:43
Согласен...нужно хотя бы уйти в аренду...
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