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Услуги Дибалы были предложены шести клубам АПЛ

сегодня, 21:59

Нападающий Пауло Дибала может покинуть «Ювентус».

Контракт аргентинца с туринским клубом истекает этим летом, однако стороны всё ещё не договорились о новой сделке. Услуги форварды были предложены «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсеналу», «Тоттенхэму» и «Ливерпулю». Топ-клубы АПЛ могут подписать Дибалу бесплатно летом, если он не подпишет новый контракт.

В нынешнем сезоне Дибала провёл 23 матча за «Ювентус», записав на свой счёт 11 голов и 4 результативные передачи. Ещё одним претендентом на Пауло является «Барселона».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответ dimagas2 (раскрыть)
сегодня в 22:25
они ток от озила и обамы избавились, а ты им новое ярмо вешаеш))) ахахаха
Hipper
Hipper
сегодня в 22:24, ред.
Интересно Кто(?) предлагает его "услуги", его агент или клуб. Если агент, то думаю набивают спрос на него. Если клуб, то хотят сбить сумму его зарплаты. Паша игрок хороший, но зп он просит большую.. Надеюсь они найдут общий итог и Дибала останется в Ювентусе.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 22:13
В Арсенале думаю будет ТОП-арем.
beefs
beefs
сегодня в 22:09
без команды не останется...
протон
протон
сегодня в 22:03
Отличный игрок, Ювентусу подходит по стилю, играл бы только больше...
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