Услуги Дибалы были предложены шести клубам АПЛ

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сегодня, 21:59

Нападающий может покинуть «Ювентус».

Контракт аргентинца с туринским клубом истекает этим летом, однако стороны всё ещё не договорились о новой сделке. Услуги форварды были предложены «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсеналу», «Тоттенхэму» и «Ливерпулю». Топ-клубы АПЛ могут подписать Дибалу бесплатно летом, если он не подпишет новый контракт.

В нынешнем сезоне Дибала провёл 23 матча за «Ювентус», записав на свой счёт 11 голов и 4 результативные передачи. Ещё одним претендентом на Пауло является «Барселона».