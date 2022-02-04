Брозович решил перейти в «Барселону»

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сегодня, 11:13

Полузащитник «Интера» может продолжить карьеру в Испании.

К 29-летнему футболисту проявляет интерес «Барселона». Утверждается, что хорват уже договорился о контракте с каталонцами.

Брозович достанется «сине-гранатовым» абсолютно бесплатно, поскольку его договор с миланцами истекает грядущим летом.