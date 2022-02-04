Брозович решил перейти в «Барселону»

Полузащитник «Интера» Марцело Брозович может продолжить карьеру в Испании.
К 29-летнему футболисту проявляет интерес «Барселона». Утверждается, что хорват уже договорился о контракте с каталонцами.
Брозович достанется «сине-гранатовым» абсолютно бесплатно, поскольку его договор с миланцами истекает грядущим летом.
да и смысл переходить из клуба, который борется за чемпионство, в клуб у которого большие проблемы...
да и смысл переходить из клуба, который борется за чемпионство, в клуб у которого большие проблемы...