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Брозович решил перейти в «Барселону»

сегодня, 11:13

Полузащитник «Интера» Марцело Брозович может продолжить карьеру в Испании.

К 29-летнему футболисту проявляет интерес «Барселона». Утверждается, что хорват уже договорился о контракте с каталонцами.

Брозович достанется «сине-гранатовым» абсолютно бесплатно, поскольку его договор с миланцами истекает грядущим летом.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:23
Барселона не может платить за трансферы, Месси съел деньги на много лет вперед.
h8you
h8you ответ Nеrаzzurri (раскрыть)
сегодня в 13:05
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 12:53
    Для укрепления Барсы подойдет.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 12:32
    Халявный футболист Барселоне пригодится.
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 12:26
    Это его право
    1 984
    1 984
    сегодня в 12:07
    Хорошо для каталонцев, если это правда.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 11:48
    Ну если договорились, то это хорошо
    Nеrаzzurri
    Nеrаzzurri
    сегодня в 11:41
    новость вброс от редактора соккера, сейчас чекнул сайти Интера и ничего такого там нет
    да и смысл переходить из клуба, который борется за чемпионство, в клуб у которого большие проблемы...
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 11:22
    Для такой Барселоны это как подарок 🎁 на день рождения !!! Удачи !!!
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 11:20
    Потеря для Интер, хорошее усиление для Барселоны
    beefs
    beefs
    сегодня в 11:17
    это очень разумно получить такого игрока за бесплатно...
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    сегодня в 11:15
    Уже интересно.
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