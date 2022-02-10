«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Вест Хэма»

Полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
На подписание игрока претендовал «Ливерпуль», однако «красные» остановились на варианте с трансфером Луиса Диаса из «Порту». Теперь у МЮ есть все шансы оформить переход Боуэна этим летом.
В нынешнем сезоне Боуэн провёл 34 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 11 голов и 10 результативных передач.
В Премьер-лиге Боуэн играет с 2020-го года. До этого крайний атакующий полузащитник представлял цвета Халл Сити, который и продал англичанина в Вест Хэм за 25 млн фунтов стерлингов.
В Премьер-лиге Боуэн играет с 2020-го года. До этого крайний атакующий полузащитник представлял цвета Халл Сити, который и продал англичанина в Вест Хэм за 25 млн фунтов стерлингов.