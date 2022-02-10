«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Вест Хэма»

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сегодня, 13:43

Полузащитник «Вест Хэма» попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

На подписание игрока претендовал «Ливерпуль», однако «красные» остановились на варианте с трансфером Луиса Диаса из «Порту». Теперь у МЮ есть все шансы оформить переход Боуэна этим летом.

В нынешнем сезоне Боуэн провёл 34 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 11 голов и 10 результативных передач.