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«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Вест Хэма»

сегодня, 13:43

Полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

На подписание игрока претендовал «Ливерпуль», однако «красные» остановились на варианте с трансфером Луиса Диаса из «Порту». Теперь у МЮ есть все шансы оформить переход Боуэна этим летом.

В нынешнем сезоне Боуэн провёл 34 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 11 голов и 10 результативных передач.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:25
Выдумки думаю
Djebrael
Djebrael
сегодня в 16:15
Нужный интерес
Сварожич
Сварожич
сегодня в 15:50
Думаю, что для МЮ он пригодиться
Bensurr
Bensurr
сегодня в 15:45
Думаю сдуется там конкуренция большая лучше остаться в Вх.
galem72
galem72
сегодня в 14:47
Блин, писать кого-то из ВХЮ, тем более Юнайтеду, — конская переплата.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 14:41
Надо договариваться.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 13:59
Так бывает.
протон
протон
сегодня в 13:53
Играя в основном на позиции правого атакующего полузащитника, Боуэн может выступать и в центре нападения, играть «десятку» или левого вингера.
В Премьер-лиге Боуэн играет с 2020-го года. До этого крайний атакующий полузащитник представлял цвета Халл Сити, который и продал англичанина в Вест Хэм за 25 млн фунтов стерлингов.
beefs
beefs
сегодня в 13:49
нормальная трансферная политика...
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