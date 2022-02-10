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Гус Тиль может продолжить карьеру в «Аталанте»

сегодня, 09:01

Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тиль, права на которого принадлежат «Спартаку», может продолжить карьеру в Италии.

По данным источника, в подписании голландца заинтересована «Аталанта». Агент игрока Никки Бруиненберг провёл встречу с представителями команды из Бергамо. Кроме того, «Аталанта» проявляет интерес к полузащитнику ПСВ Джоуи Веерману, агентом которого тоже является Бруиненберг.

Ранее на Тиля претендовал другой клуб Серии А.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:42
Поживём-увидим.
Думаю, Тиль всё же останется в Европе, равно как и Крал.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 16:33
Значит Ларссон на 1 месте, на 2 Промес?
particular
particular
сегодня в 16:21
Пожалуй, Гус больше склонен болтаться по арендам, чем вернуться в РПЛ...
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:00, ред.
Сейчас взяли Шамара и Мартинса - их точно отдавать никуда не будут.
Летом уходит Жиго, но вместо него придёт новый ЦЗ - тоже мимо.
Айртон переподписался, Мозес тоже.

Остаются Промес, Ларссон и Кофрие - вот тут возможны варианты, от нидерландской прокуратуры до отъезда в Боруссию. Летом скорее всего уйдет Ларссон, особенно в свете его неважной игры.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 15:43
Убедил, а если подумать на кого из легов его обменять, в мысле кого отдать, а его взять. Парень то классный
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:12
Лимит на легионеров никто не отменял. Уже сейчас полная заявка. Вместо кого Тиля заявлять?
Да и сам он наверняка хочет и дальше пробовать силы в Европе - от предложений Аталанты не отказываются. Тем более в выстроенной системе Гасперини Тиль может встать как влитой. В отличие от вечного поиска игровой модели в Спартаке.

Плюс, у Спартака неважная ситуация с ФФП - покупаем много, а продаём мало. Поэтому выгодные продажи за 10-20 млн сейчас нужны. И Тиль в своей лучшей форме прекрасный для этого вариант. Но я не будут против, если летом он вернётся и будет играть в Спартаке.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 14:04
А почему не вернуть и не вписать в состав? Игрок то классный.
протон
протон
сегодня в 12:19
Тиль после аренды вернется в Спартак, а Спартак решит и может выгодно продать.
На данный момент будут доставать этой информации, хотя сам футболист позавчера еще говорил что контракт со Спартаком а что пишут это слухи.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:19
Утка, быть такого не может.
Сп62
Сп62
сегодня в 11:57
Итальянские команды хотят заполучить Тиля. А что скажет по этому поводу итальянский тренер Ваноли?
marut
marut
сегодня в 11:52
Ну что, удачи и пусть все получится
ОПС
ОПС
сегодня в 11:44
Еще пока непонятно.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:38
Неожиданный поворот в карьере
phantom-k
phantom-k
сегодня в 11:37
Вот так вот «трансферный провал» имеет все шансы стать трансферным успехом. С учетом уровня и качества футбола, да и стилистики Аталанты, которой Тил подходит, думаю, цена будет более чем приемлемой…
makkie
makkie
сегодня в 11:06
Считаю, пока Гус в форме и на пике его нужно выгодно продавать.
20 млн - будет настоящим успехом.
stavr74
stavr74 ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 10:00
легче 11 человек под систему найти , чем 10 человек найти под 1 Тиля
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:54
А может Ваноли сумеет пристроить его в состав летом?
Но судя по всему Гус Тиль не хочет возвращаться в Спартак...
Тогда надо его продать подороже Аталанте, и купить на эти
деньги качественного плеймейкера, типа бывшего Алекса.
Cat01
Cat01
сегодня в 09:48
Команда хорошая?!!
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:45, ред.
Вот интересно, почему в Спартаке на смог раскрыться этот безусловно сильный и талантливый футболист, являющийся ныне лучшим бомбардиром голландского чемпионата? Видимо, здесь вина бывших тренеров Спартака,
которые не смогли разглядеть его потенциал, не смогли найти к нему индивидуальный подход и найти ему правильное место в основном составе?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:41
Будет на скамейке сидеть
2ge2mzcs8ys3
2ge2mzcs8ys3
сегодня в 09:31
Пусть идёт куда хочет
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:23
Не удивлюсь если он заиграет там. по стилю он подходит аталанте
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 09:08
Надо договариваться.
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