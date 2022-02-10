Гус Тиль может продолжить карьеру в «Аталанте»

Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тиль, права на которого принадлежат «Спартаку», может продолжить карьеру в Италии.
По данным источника, в подписании голландца заинтересована «Аталанта». Агент игрока Никки Бруиненберг провёл встречу с представителями команды из Бергамо. Кроме того, «Аталанта» проявляет интерес к полузащитнику ПСВ Джоуи Веерману, агентом которого тоже является Бруиненберг.
Ранее на Тиля претендовал другой клуб Серии А.
которые не смогли разглядеть его потенциал, не смогли найти к нему индивидуальный подход и найти ему правильное место в основном составе?
которые не смогли разглядеть его потенциал, не смогли найти к нему индивидуальный подход и найти ему правильное место в основном составе?