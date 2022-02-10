Гус Тиль может продолжить карьеру в «Аталанте»

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сегодня, 09:01

Полузащитник «Фейеноорда» , права на которого принадлежат «Спартаку», может продолжить карьеру в Италии.

По данным источника, в подписании голландца заинтересована «Аталанта». Агент игрока Никки Бруиненберг провёл встречу с представителями команды из Бергамо. Кроме того, «Аталанта» проявляет интерес к полузащитнику ПСВ , агентом которого тоже является Бруиненберг.

Ранее на Тиля претендовал другой клуб Серии А.