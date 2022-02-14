«Барселона» всё ещё заинтересована в подписании Кавани летом

«Барселона» по-прежнему заинтересована в подписании форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани, сообщает Goal со ссылкой на Fichajes.
35-летний уругваец станет свободным агентом летом этого года, когда истечет срок его контракта с «Юнайтед».
По информации источника, в каталонском клубе рассматривают возможность заключения сделки с Кавани, даже несмотря на подписание Пьера-Эмерика Обамеянга из «Арсенала» зимой.
что такого класса нападающих раз-два и обчёлся ....!!!
что такого класса нападающих раз-два и обчёлся ....!!!