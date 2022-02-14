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«Барселона» всё ещё заинтересована в подписании Кавани летом

сегодня, 13:56

«Барселона» по-прежнему заинтересована в подписании форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани, сообщает Goal со ссылкой на Fichajes.

35-летний уругваец станет свободным агентом летом этого года, когда истечет срок его контракта с «Юнайтед».

По информации источника, в каталонском клубе рассматривают возможность заключения сделки с Кавани, даже несмотря на подписание Пьера-Эмерика Обамеянга из «Арсенала» зимой.

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 15:28
Надо договариваться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:56
Отличный игрок для отличной команды!
shur
shur
сегодня в 14:45
...мне лично, когда он на поле, интерес к происходящему возрастает, повторюсь
что такого класса нападающих раз-два и обчёлся ....!!!
старина
старина
сегодня в 14:41
Неплохой вариант,хотя годы идут
bmw3q9t7jqtt
bmw3q9t7jqtt
сегодня в 14:13
Он же вроде в Боку собрался
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:58
Было бы неплохо...
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