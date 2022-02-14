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«Барселона» и «Челси» нацелены на подписание де Лигта

сегодня, 11:18

«Челси» и «Барселона» поборются за подписание защитника «Ювентуса» Матийса де Лигта, сообщает Goal со ссылкой на Calciomercato.

Контракт 22-летнего нидерландца с туринским клубом истекает в 2024 году, и «бьянконери» рассмотрят возможность продажи игрока этим летом, если переговоры о продлении контракта с его агентом Мино Райолой не увенчаются успехом.

«Барселона» планирует предложить за де Лигта 75 миллионов евро, однако «Челси» может сделать конкурирующее предложение, поскольку главный тренер «синих» Томас Тухель очень хочет подписать центрального защитника.

В конце прошлого года Райола назвал клубы, в которые может перейти де Лигт.

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Все комментарии
h8you
h8you
сегодня в 13:10
готовьте 100 млн
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 12:53
Райола по максимуму захочет заработать на очередном трансфере. Поэтому уход из Юве не исключён. Куда - это уже другой вопрос.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:55, ред.
Никуда он не уйдёт. Во время игры Юве с Аталантой этот вопрос поднимался и вроде бы сказали что его никто никуда не отпустит .
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:29
Челси лучше смотрится
1 984
1 984
сегодня в 11:26
Хорошо когда есть выбор.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 11:24
Конечно Челси.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:23
В плане денег Барселона не самый приоритетный вариант.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 11:22
Откуда у Барсы такие деньги?? Хотелось бы конечно видеть Де Лигта в Барсе.
Cat01
Cat01
сегодня в 11:20
Кто будет первый
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