Рангник уговорил Кавани остаться в «Манчестер Юнайтед» до конца сезона

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани не стал уходить из клуба в январе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, уругваец намерен покинуть МЮ в качестве свободного агента в июне, однако у него была возможность уйти в январе. Утверждается, что Кавани решил остаться в «Юнайтед» после личного разговора с главным тренером команды Ральфом Рангником.
Контракт Кавани с МЮ истекает летом этого года. Ранее появлялась информация, что Эдинсон хочет продолжить свою карьеру в Испании.