Рангник уговорил Кавани остаться в «Манчестер Юнайтед» до конца сезона

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сегодня, 13:17

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не стал уходить из клуба в январе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, уругваец намерен покинуть МЮ в качестве свободного агента в июне, однако у него была возможность уйти в январе. Утверждается, что Кавани решил остаться в «Юнайтед» после личного разговора с главным тренером команды .