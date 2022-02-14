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Рангник уговорил Кавани остаться в «Манчестер Юнайтед» до конца сезона

сегодня, 13:17

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани не стал уходить из клуба в январе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, уругваец намерен покинуть МЮ в качестве свободного агента в июне, однако у него была возможность уйти в январе. Утверждается, что Кавани решил остаться в «Юнайтед» после личного разговора с главным тренером команды Ральфом Рангником.

Контракт Кавани с МЮ истекает летом этого года. Ранее появлялась информация, что Эдинсон хочет продолжить свою карьеру в Испании.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 15:48
Проходимца Рангника кинули, отличная новость. А МЮ и дальше страдать
kasyak7
kasyak7
сегодня в 15:17
От Рангника побежали все. Теперь ничего другого не остаётся, как ползать в ногах и умолять футболистов остаться до конца сезона.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:18
Кавани надо уходить поскорее
7gjygkf8ezdr
7gjygkf8ezdr
сегодня в 14:15
Фрицу самому бы остаться там до конца сезона
4RT
4RT
сегодня в 14:10
Летом все разбегутся
ДСА
ДСА
сегодня в 13:29
Просто потеряет полгода.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:24
Зря Кавани согласился
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