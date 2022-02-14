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Орещук: «„Зенит“ вряд ли отпустит Сутормина»

сегодня, 18:14

Футбольный менеджер Роман Орещук прокомментировал слухи о том, что полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может перейти в «Динамо».

Сутормин — россиянин. Такой игрок всегда пригодится. Вряд ли «Зенит» отпустит такого игрока. Он является боевой единицей. «Динамо» не будет платить Сутормину те деньги, которые он получает в «Зените». А переплачивать «бело-голубые» не любят и не хотят взрыватель зарплатную ведомость. В целом, такой игрок пригодился бы «Динамо».

У Сутормина мало игрового времени в «Зените»? В этом нет ничего страшного. Игрок с российским паспортом всегда востребован. Мы еще не знаем, что будет в итоге с лимитом. Если его ослабят, тогда Сутормину будет тяжело заработать те деньги, которые он получает сейчас в «Зените». В случае нынешнего лимита, на игрока будет большой спрос. Не могу сказать, где хорошо, а где плохо. Как футболист, Сутормин очень хороший.

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Все комментарии
izrafel
izrafel
сегодня в 19:37
Дума без огня не бывает...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:31
По колхозным меркам игрок действительно хороший.
ДСА
ДСА
сегодня в 18:24
Тут все решают деньги.
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