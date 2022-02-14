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Сорокин: «Подготовка к проведению финала ЛЧ проходит в штатном режиме»

сегодня, 17:25

Генеральный директор оргкомитета финального матча Лиги чемпионов Алексей Сорокин прокомментировал слухи о возможном переносе финала турнира из Санкт-Петербурга.

Не вижу смысла обсуждать слухи. Предлагаю всем болельщикам, во-первых, успокоиться, а во-вторых, следить только за официальными заявлениями УЕФА на официальных ресурсах. Подготовка к проведению финала Лиги чемпионов проходит в штатном режиме. Мы будем рады видеть футбольных болельщиков в Санкт-Петербурге в конце мая.

Ранее в УЕФА заявили, что организация не собирается переносить финал ЛЧ из Санкт-Петербурга.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:00
Ктото специально нагнетает!
протон
протон
сегодня в 18:36
Если будут переносить, то пусть тогда вернут Газпрому деньги по спонсорскому контракту. Или опять двойные стандарты включат.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:27
Выделенные деньги расходуются по графику.
49eamxd45sug
49eamxd45sug
сегодня в 17:26
Это очень радует
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