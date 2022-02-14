Сорокин: «Подготовка к проведению финала ЛЧ проходит в штатном режиме»

Генеральный директор оргкомитета финального матча Лиги чемпионов Алексей Сорокин прокомментировал слухи о возможном переносе финала турнира из Санкт-Петербурга.

Не вижу смысла обсуждать слухи. Предлагаю всем болельщикам, во-первых, успокоиться, а во-вторых, следить только за официальными заявлениями УЕФА на официальных ресурсах. Подготовка к проведению финала Лиги чемпионов проходит в штатном режиме. Мы будем рады видеть футбольных болельщиков в Санкт-Петербурге в конце мая.