Тихонов: «Ваноли на занятиях „Спартака“ всегда кричит, эмоции зашкаливают»

Бывший капитан «Спартака» поделился мнением о новом главном тренера красно-белых .

Ребята в «Спартаке» говорят мне, что Ваноли даже более эмоционален, чем Тедеско. Всегда кричит, эмоции зашкаливают. Я был очень сильно удивлен, что он не останавливается ни на минуту – кричит во весь голос, комментирует каждый момент. Для меня это не шок, но неожиданно.

Для команды важно хорошо весной начать – ЦСКА , «Динамо» и «Краснодар». Три игры могут стать показательными – если наберет 6-7 очков, это отличный результат. А если получится несколько поражений, это станет ударом.

Ситуация складывается так, что у спокойных тренеров – Кононова, Витории – не получилось дать результат в чемпионате и надолго задержаться. Эмоциональный Тедеско проработал дольше, занял второе место. Возможно, действительно и нужен такой специалист, который заводит игроков и трибуны.

[Романцеву] Не надо было кричать. Сейчас состав меняется каждый год, приходит много новых футболистов. В «Спартаке» Романцева состав был стабильнее, мы ежедневно тренировали это.

И какой был смысл кричать футболисту, что ему делать, если он 5 раз сделал правильно, а на шестой просто ошибся? Это просто единичная ошибка. Поэтому Олег Иванович не орал – мы пытались играть правильно, но ошибки случались.