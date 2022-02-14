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Тихонов: «Ваноли на занятиях „Спартака“ всегда кричит, эмоции зашкаливают»

сегодня, 16:26

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о новом главном тренера красно-белых Паоло Ваноли.

Ребята в «Спартаке» говорят мне, что Ваноли даже более эмоционален, чем Тедеско. Всегда кричит, эмоции зашкаливают. Я был очень сильно удивлен, что он не останавливается ни на минуту – кричит во весь голос, комментирует каждый момент. Для меня это не шок, но неожиданно.

Для команды важно хорошо весной начать – ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар». Три игры могут стать показательными – если наберет 6-7 очков, это отличный результат. А если получится несколько поражений, это станет ударом.

Ситуация складывается так, что у спокойных тренеров – Кононова, Витории – не получилось дать результат в чемпионате и надолго задержаться. Эмоциональный Тедеско проработал дольше, занял второе место. Возможно, действительно и нужен такой специалист, который заводит игроков и трибуны.

[Романцеву] Не надо было кричать. Сейчас состав меняется каждый год, приходит много новых футболистов. В «Спартаке» Романцева состав был стабильнее, мы ежедневно тренировали это.

И какой был смысл кричать футболисту, что ему делать, если он 5 раз сделал правильно, а на шестой просто ошибся? Это просто единичная ошибка. Поэтому Олег Иванович не орал – мы пытались играть правильно, но ошибки случались.

Недавно Ваноли высказался о первой победе во главе «Спартака».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 18:53
Все больше убеждаюсь в том, что дело не в темпераменте тренера, а в бесконечных подковерных играх руководства клуба :(((
Блин, выберите уже тренера, который устроит всех, и просто не мешайте ему работать. Обойдитесь без искусственной нервотрёпки.
протон
протон
сегодня в 18:53
Так это он от ужаса кричит - увидел Рассказова и Кутепова в деле
112910415
112910415
сегодня в 18:39
то не беда ... вот равнодушные не нужны
makkie
makkie
сегодня в 18:29
Тренер может что угодно делать. Если есть результат - ему всё простят. А если результата нет, то будут обзывать истеричкой, крикуном и попрыгунчиком.

О Ваноли еще говорить рано. Тёмная лошадка в тренерском цеху. Может выстрелить и дать эмоции, а может провалиться из-за недостатка опыта работы главным тренером. Остаётся только наблюдать. Удачи!
kasyak7
kasyak7
сегодня в 17:51
Истерики ни к чему хорошему не приведут
старина
старина ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 17:19
Уж лучше так,чем быть обиженкой из Беларуси)
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 17:18
Ваноли - это тренер из Газмяса? Ну тогда толк будет!
LOpp
LOpp
сегодня в 16:59
ну раз кричит, значит хороший тренер
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:57
Кто-то кричит, кто-то танцует, кто-то водит по полю игроков, кто-то качается, кто-то сурком стоит, как столбик, кто-то павлином ходит. У каждого свой темперамент, свой менталитет, характер, свои гуси в голове. И не надо ограничивать себя на бровке, оставаться самим собой, быть свободным, не заходя за рамки. Ничего сверхестественого нет.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 16:54
Главное чтобы толк был.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:51
Был попрыгунчик теперь будет крикун.
drug01
drug01
сегодня в 16:45
Такой тип тренера
Futurista
Futurista
сегодня в 16:43
Олег Иванович не орал...Олег Иванович закуривал...у каждого тренера своя реакция на ошибки подопечных...
trimetil
trimetil
сегодня в 16:41
Новый, истеричный курс Спартака.
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