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Онопко: «Галицкий с гордостью рассказывает о своей академии»

вчера, 22:38

Член тренерского штаба сборной России Виктор Онопко рассказал о состоянии здоровья владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

Сергей Николаевич бодр, в хорошем настроении, в курсе всех последних футбольных событий, происходящих в мире и в Марбелье.

Просматривает здесь матчи, бывает на тренировках, много и с гордостью рассказывает о своей академии. И сейчас очень хвалит ее выпускника, молодого опорника Александра Черникова, который на глазах растет рядом с опытным Крыховяком.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:45
Краснодар единственный частный клуб России играющий в РПЛ и в этом заслуга бизнесмена Сергея Галицкого !
Один из самых молодых клубов России ! Основан 22 февраля 2008 года. Финалист Кубка России сезона 2013/14, 3-кратный бронзовый призёр Чемпионата России (2014/15, 2018/19 и 2019/20). И это всего за каких-то тринадцать лет своего существования, что очень короткий срок для футбольного клуба. Галицкий человек преданный футболу и своему детещу клубу Краснодар . Построен один из самых красивых стадионов Европы, академия и вся инфраструктура которая не уступает лучшим клубам Европы. И не это ли повод для гордости не только для болельщиков Краснодара, но и для всех любителей футбола ⚽️ . Есть на кого равняться и повод брать пример другим российским бизнесменам. Человек делает всё для достижения своей цели, и даже сейчас когда он борется с болезнью не опускает рук , о чём и говорит Онопко, знает выпускников своей академии, как и что творится внутри команды даже во время её тренировочного процесса далеко от дома . Хочется пожелать ему прежде всего крепкого здоровья и достижения целей поставленных перед командой.
Удачи тебе Краснодар ! Всем Добра !!!
beefs
beefs
вчера в 23:50
Молодец, есть чем гордиться...
Cat01
Cat01
вчера в 23:14
Работа видна нужны титулы!!
Izmar
Izmar
вчера в 23:07
А чем тут гордиться?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:44
А это в связи с чем???
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