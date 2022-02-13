Онопко: «Галицкий с гордостью рассказывает о своей академии»

Член тренерского штаба сборной России рассказал о состоянии здоровья владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

Сергей Николаевич бодр, в хорошем настроении, в курсе всех последних футбольных событий, происходящих в мире и в Марбелье.

Просматривает здесь матчи, бывает на тренировках, много и с гордостью рассказывает о своей академии. И сейчас очень хвалит ее выпускника, молодого опорника Александра Черникова, который на глазах растет рядом с опытным Крыховяком.